EL MUSEO MAR DESPIDE EL VERANO CON EL FESTIVAL “HORA MAGICA”

El sábado 21 desde las 18.30h se realizará el Festival “Hora Mágica” con una serie de intervenciones en la plaza seca del museo MAR con diferentes contenidos de música en vivo y artistas convocados por el colectivo Jalea.

En esta oportunidad el festival se disfraza de fiesta electrónica y la explanada del museo se transforma en una rave. Habrá cuatro djs disparando bases y ritmos para que el público sea protagonista y no pare de bailar. La atmósfera de la fiesta traerá una ambientación e iluminación especial junto a una secuencia sin fin de performances en pista.

Como es de costumbre las últimas temporadas de verano, la compañía Jalea estará en la pista contagiando energía y activando con el público su Hora Mágica en colaboración con el SINDICATO RAVER integrado por FECAL, RIP, ICDXKXFXA y FOOBAR 2000.

DOMINGO DE JAZZ CON PASETTI Y DEL HOYO

El guitarrista Sebastián del Hoyo y el contrabajista Nicolás Pasetti presentan su música en formato dúo, una propuesta íntima que pone en primer plano el diálogo y la escucha atenta. Con más de cinco años de recorrido compartido, ambos músicos han desarrollado una profunda conexión musical a través de este formato, además de participar juntos en diversos proyectos dentro de la escena musical local.

En esta presentación, el dúo interpretará composiciones originales de Sebastián del Hoyo, explorando un lenguaje personal de más de 20 años de recorrido que se potencia en la cercanía y sutileza del formato acústico.

