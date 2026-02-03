El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino presenta su cronograma de actividades para febrero

El costo de la entrada general es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados. Las recorridas de lunes a sábado se realizarán sin inscripción previa y no tienen costo adicional. La visita al Área de Servicio (que se realiza los domingos) requiere inscripción previa en el mail: visitasmuseocastagnino@gmail.com .

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en avenida Colón 1189, presenta su cronograma de actividades para febrero. Destinadas a público general y a infancias, las propuestas abordan distintos ejes vinculados a la Villa Ortiz Basualdo y a la vida y obra de Juan Carlos Castagnino, desde una mirada accesible, dinámica y participativa.

En ese sentido, las visitas guiadas visitas estarán a cargo del equipo del Museo, integrado por Guadalupe Ripoll, Pablo Fernández de Landa y Sofía Bonecco. Las que se lleven a cabo de lunes a sábado se realizarán sin inscripción previa y no tienen costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general al museo, que es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados.

La visita al Área de Servicio (que se realiza los domingos) requiere inscripción previa, en el mail: visitasmuseocastagnino@gmail.com . Más allá de las recorridas guiadas con horarios establecidos, el personal del Museo se encuentra disponible para atender consultas y ofrecer orientación general al público.

Feria Manifiesto

El sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 17 a 21, se llevará a cabo una nueva edición de Manifiesto, feria de arte gráfico y editores independientes de Mar del Plata, que se realizará en los jardines del Museo.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reúne a 39 expositores vinculados a las artes gráficas, la ilustración, el diseño, la edición independiente y los emprendimientos gráficos, generando un espacio de encuentro, circulación y visibilización de producciones locales y regionales. Durante ambas jornadas se desarrollarán workshops abiertos al público como parte de la programación especial de la feria.

Cronograma semanal de visitas (costo incluido en el valor de la entrada)

Visita tradicional (lunes y sábados a las 19):

Recorrido general por la Villa Ortiz Basualdo, su arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original, historia de la familia y principales características del museo. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll. Duración aproximada: 45 minutos.

Visita guiada al Área de Servicio (domingos a las 18):

Recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público general, como el office de mozos, ático, casa de caseros, escalera auxiliar y dependencias de servicio. El acceso y recorrido es por escalera y se sugiere concurrir con calzado cómodo. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll, acompañada por el Servicio Educativo. Duración aproximada: 1 hora.

Historia y Obra de Juan Carlos Castagnino (martes a las 19):

Visita centrada en la vida y trayectoria del artista, con especial énfasis en sus técnicas, su versatilidad en el uso de materiales y los distintos lenguajes presentes en su producción. Actividad dictada por el Servicio Educativo. Duración aproximada: 45 minutos.

Visita Educativa para las infancias (miércoles y viernes a las 19):

Propuesta especialmente pensada para niños y niñas, que recorre distintos aspectos de la casa, el artista y el museo, combinando historia, anécdotas y curiosidades de forma lúdica y participativa. A cargo del Servicio Educativo. Duración aproximada: 1 hora.

Visita guiada al exterior de la casa (jueves a las 19):

Recorrido por el parque y el entorno de la Villa Ortiz Basualdo, abordando su implantación, arquitectura, paisajismo, usos originales y relación con el paisaje. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll. Duración aproximada: 40 minutos.

Exposiciones temporarias

En Planta Baja: “Arte y Diseño: diálogos con la Villa Ortiz Basualdo”. La muestra propone un diálogo entre la Colección de Artes Visuales y el mobiliario Art Nouveau de la Villa Ortiz Basualdo, no solo es un espacio contenedor sino una obra de arte integral.

En el primer piso: Mobiliario original del edificio construido en 1909 para la familia Ortiz Basualdo, principalmente estilo art-nouveau del diseñador belga Gustave Serrurier-Bovy, además de francés y neogótico.

En el segundo piso: “Castagnino y su círculo”. Esta muestra propone recorrer afinidades estéticas y temáticas, mostrando cómo Castagnino formó parte de una generación que entendió al arte como una herramienta sensible para reflejar la identidad colectiva, las tensiones sociales y la dignidad del trabajo.

En el tercer piso: “Castagnino 4 estaciones”. Esta muestra propone un recorrido sensible por los ciclos que todos atravesamos, con las obras de Juan Carlos Castagnino, recordándonos que la vida como la naturaleza avanza en espiral, retoma, se transforma y nunca permanece igual. Cada obra dialoga con una estación para iluminar desde el arte la experiencia humana de transitar el tiempo.

