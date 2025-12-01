El Museo Scaglia celebra su 58° aniversario

Durante la programación de actividades de este mes, se destaca una visita guiada especial en conmemoración de su aniversario que se celebra cada 4 de diciembre y la exhibición de la muestra fotográfica «Mar del Plata Viva».

El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia informa a la comunidad sobre el cronograma completo de horarios, tarifas y actividades especiales que se desarrollarán durante diciembre.

En el marco de su 58° aniversario, que se celebra cada 4 de diciembre, el Museo ofrecerá una visita guiada especial el miércoles 3 a las 15. Esta actividad se enfocará en la historia del Museo, invitando a los visitantes a recorrer su patrimonio. A lo largo del mes, también se podrá visitar la Muestra Fotográfica «Mar del Plata Viva» y la exhibición permanente, que incluye rocas y minerales, la historia geológica de la región, restos fósiles de megafauna y réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos, además de colecciones de artrópodos, aves, mamíferos y su acuario.

El Museo, que tiene por objetivos la conservación del patrimonio natural, la investigación, la comunicación pública de la ciencia y la educación, abrirá sus puertas los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, con el último ingreso a las 15.30. Los sábados y domingos el horario será de 14 a 19, con el último acceso a las 18.30. Como es habitual, los días martes la institución permanecerá cerrada. El 8 de diciembre, el horario de atención al público será de 14 a 19. En tanto, el Museo permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán descubrir rocas y minerales, la historia geológica de la región, restos fósiles de nuestra megafauna prehistórica y dos réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos. Además, los artrópodos, aves, mamíferos y el acuario acondicionado con invertebrados y peces forman parte de esta exhibición que refleja los distintos ambientes naturales del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

El costo de la entrada general es de $3.700, los residentes de Mar del Plata, estudiantes y jubilados abonan una tarifa reducida de $2.700, mientras que los menores de 4 años no abonan ingreso. Es importante recordar que el acceso es gratuito todos los miércoles.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 473-8791 / 495-3161, por correo electrónico a museoscaglia@mardelplata.gov.ar o a través de sus redes sociales @museolorenzoscagliamgp

