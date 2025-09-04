El narco de las redes: cómo operaba el influencer que usaba una panadería como fachada en Mar del Plata

En una serie de allanamientos realizados este miércoles por la tarde en los barrios El Martillo y Pueyrredón de Mar del Plata, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas logró desarticular una red de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad delivery. El operativo, que incluyó requisas en una vivienda y en una panadería utilizada como fachada, permitió el secuestro de un kilo de cocaína de máxima pureza —identificada con el distintivo sello del “Delfín”—, una camioneta Volkswagen Amarok, más de un millón de pesos, celulares, balanzas digitales y otros elementos clave para la causa.

La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción Temática a cargo de los fiscales Daniela Ledesma, Leandro Favaro y Pablo Cistoldi, comenzó a principios de julio tras detectarse movimientos sospechosos vinculados a un hombre de 26 años, quien habría estado comercializando droga a través de contactos pactados vía WhatsApp y Telegram.

El seguimiento policial logró dar con el principal sospechoso, que fue interceptado en pleno centro de la ciudad, frente al Shopping Los Gallegos, mientras circulaba a bordo de su camioneta. En ese momento, y ante la mirada atónita de los transeúntes, fue detenido en posesión de envoltorios con cocaína y una balanza de precisión.

Posteriormente, los agentes allanaron su domicilio en el barrio El Martillo y un local comercial del rubro panadería —ubicado en Génova y Brumana— donde secuestraron un “ladrillo” compacto de cocaína con el logo del Delfín, símbolo asociado a organizaciones narcocriminales con origen en Perú. Según fuentes del caso, el material incautado presenta un nivel de pureza superior al 90%, y una vez fraccionado, podría haberse utilizado para elaborar más de 10.000 dosis destinadas al narcomenudeo.

Un influencer narco

El detenido, que ya fue alojado en la Unidad Penal N°44 y será indagado este jueves en sede judicial bajo el Art. 308 del Código Procesal Penal, tenía una intensa actividad en redes sociales. Bajo el alias de “El Musulmán”, se presentaba en YouTube e Instagram como un coach de vida y experto en trading, mostrando un estilo de vida ostentoso con supuestos viajes a Dubái y Medio Oriente. Según los investigadores, usaba estas plataformas para generar una imagen de éxito económico, que en realidad era financiado con el dinero proveniente del tráfico de drogas.

El sello del Delfín

El sello con la figura de un delfín hallado en el ladrillo de cocaína es considerado una marca registrada dentro del narcotráfico internacional. Este tipo de simbología es utilizada para identificar el origen y la pureza de la droga. En investigaciones anteriores en Argentina y países limítrofes, se ha determinado que estos paquetes suelen provenir de laboratorios peruanos, y son altamente valorados en el mercado ilícito por su calidad.

La Justicia continúa avanzando en la causa, mientras se investiga si hay más personas vinculadas a esta red que habría estado operando desde hace meses con una logística profesional y utilizando negocios legales como pantalla para el lavado de dinero.

Fuente: Ahora Mar del Plata

