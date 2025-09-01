El Obispado se reunió con la Asociación Cooperadora del Unzué y expresó preocupación por su situación

En el marco del permanente diálogo entre el Obispado y la Asociación Cooperadora del Instituto Unzué, se llevó adelante un nuevo encuentro luego de que la presidente de la institución, Elida Orellano Vázquez de Turno, informara al Obispado acerca de la reciente caída de parte del techo de la Capilla, que fue declarada en 1997 como Monumento Histórico Nacional y es propiedad del Estado Nacional.

En esta ocasión, fue el padre Juan Cruz Mennilli quien en nombre del obispo Ernesto Giobando visitó el lugar y constató junto a la comisión los severos daños producidos por la caída de parte de la losa de ladrillos en un sector del techo del templo de estilo neobizantino. Semanas atrás el propio monseñor Giobando había visitado las instalaciones y escuchado la preocupación de la comisión luego de que se hayan visto obligadas a detener sus actividades producto de la falta de pago del seguro.

Cabe destacar que la Asociación Cooperadora además de colaborar con el mantenimiento del lugar llevaba adelante una variada agenda de conciertos y favorecía la celebración de las Misas, lo que permitía que marplatenses y turistas pudieran contemplar una obra única que contiene piezas de gran valor histórico y cultural como el púlpito de una sola pieza realizado en mármol de carrara que obtuvo el primer premio en la Exposición Sacra de Sevilla en 1910, entre otros elementos que hacen de ese lugar una verdadera joya arquitectónica de nuestra ciudad.

Comentarios

comentarios