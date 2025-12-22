El Obispo Giobando llamó a «bajar la agresión» y atender a la situación de niños y jubilados en esta Navidad

El titular de la diócesis local dijo que «tenemos que tomar conciencia de que si maltratamos a nuestros niños y olvidamos a los mayores la sociedad está comprometida» y llamó a recuperar el espíritu real de la Navidad.

El Obispo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, compartió con Canal 8 un mensaje de cara a las fiestas, particularmente la Navidad, donde destacó la grave situación que atraviesan los adultos mayores y los niños y niñas de Mar del Plata. Además, pidió «pasar del consumo y compartir» porque «ese es el espíritu de la Navidad».

«En este momento los adultos mayores sufren la pandemia que decía el Papa Francisco, la pandemia de la soledad. Nosotros como seres humanos no podemos dejar solos a nuestros mayores. La realidad social, la jubilación, la dificultad con la medicación, jubilados que eligen entre comer o tomar los remedios», repasó el titular de la diócesis local.

Además, enfocó en la escalada de la violencia en la sociedad: «La violencia es real, uno no tiene que ir a leer los policiales del diario sino que lo vemos día a día. El Papa León pidió que desarmemos las palabras, que desactivemos las palabras agresivas que tenemos. Eso se ve en la calle, en la puerta de la iglesia, tenemos una violencia interna para pacificar. Eso se logra con la paz social, pero no puede haber paz sin justicia. Todo esta unido pero la violencia nos está haciendo daño«.

La misa de Nochebuena se celebrará, como sucede tradicionalmente, el 24 en la Catedral, pero además este martes 23 de diciembre se realizará una comida a las 16 para «compartir con los que menos tienen»: «No es solo servir un pan dulce, sino sentarnos a la mesa. Eso ayuda al corazón, es fácil dar un pan dulce a quien lo necesita, pero otra cosa es compartirlo, como hizo Jesús».

«La situación de vulnerabilidad en la niñez es real: es un problema gravísimo porque está atravesado por el consumo, por la delincuencia, en los barrios la droga está liberada y tenemos que abrir los ojos. Ojalá este comunicado nos toque el corazón. Estamos en Navidad y es gravísima la situación de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que tomar conciencia de que si maltratamos a nuestros niños y olvidamos a los mayores la sociedad está comprometida«, definió Giobando.

Para finalizar, el Obispo hizo referencia al vínculo entre Papá Noel y la Iglesia y llamó a recuperar el espíritu real de la Navidad: «Los otros días en broma me dijeron Papá Noel no existe, y yo dije: es San Nicolás, fue un santo, obispo, que ayudaba a los pobres en Navidad. Hoy es una figura más comercial que está en todos lados, pero creo que tenemos que pasar el consumo de Navidad, que no es la base. Bajar la agresión, compartir, ese es el espíritu de la Navidad. Los creyentes lo vivimos con Jesús de esa manera, pero los no creyentes se reúnen en familia para compartir y celebrar. Eso nos indica que Papá Noel, los renos, todo lo que es la Navidad tiene un sentido que no tenemos que perder por el consumo o el regalo».

