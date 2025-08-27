El próximo sábado 27 de septiembre Ulises Bueno se presentará en el Estadio de la Costa con todos sus hits y su carisma cuartetero. El cantante cordobés está celebrando sus 22 años de trayectoria con un show completamente renovado que promete ser una verdadera fiesta.

Ulises celebrará a lo grande este nuevo ciclo, rodeado del cariño del público que lo viene apoyando en la música, desde sus comienzos.

Continuando su legado familiar, Bueno está posicionado como uno de los cantantes de cuarteto más populares del país. Su impacto trasciende a la provincia de Córdoba, de la cuál es oriundo, y lleva su alegría a todo el país. Así, llega al Estadio de la Costa por primera vez.

Durante este recorrido que ya lleva más de dos décadas, Ulises no sólo recibió el reconocimiento de sus fans, sino también de sus colegas y de la crítica especializada, consagrándose en siete oportunidades ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Artista de Cuarteto.

En el último año, el cantante trascendió fronteras y llevó el cuarteto a los Estados Unidos, México, España, Chile y Uruguay, además de seguir recorriendo toda la Argentina. En esa ruta que viene trazando, pasó por grandes escenarios como el Luna Park, el Teatro Gran Rex, la Plaza de la Música y Tecnópolis, así como también fue parte de grandes eventos como el Festival de Peñas de Villa María, Jesus María, Cosquín, La Chaia y La Fiesta del Sol, entre muchos otros.

A la hora de hablar de sus novedades musicales, Ulises acaba de grabar junto a Juanito Ninci una versión de “Tu jardín con enanitos”, tema que Melendi estrenó en 2013 y que Monada popularizó en el cuarteto hace algunos años. También realizó colaboraciones con Luck Ra («Qué sed») y fue parte del «Crossover #3 – Mentiras”, de Big One junto a Rusherking.

LUGAR: Estadio de la Costa: Ruta 11 KM 344; Mar de Ajo, Buenos Aires.

HORARIOS: Apertura de puertas: 19.30hs Show: 21:00hs

ENTRADAS FÍSICAS: Del 2 de septiembre y hasta el 6 de septiembre se podrán adquirir entradas físicas en el Estadio de La Costa (Ruta 11, KM 344; Mar de Ajó, Buenos Aires).

Link Venta de entradas: htpps://www.allaccess.com.ar/page/ulises-bueno

