El puerto de Mar del Plata alcanzó en 2025 la cifra de descarga de pescado más alta en una década

En enero creció un 415% la descarga de calamar y anticipa un año muy positivo para la especie y la actividad pesquera en general. Durante 2026 las descargas de pescado fresco y congelado en esta terminal superaron las 368 mil toneladas.

En el inicio del año las descargas de calamar en el puerto de Mar del Plata cuadruplicaron el movimiento que la especie tuvo en mismo período del año pasado y ese dato aporta continuidad a cifras muy positivas de 2025, cuando se superaron las 368 mil toneladas de removido de pescado, registro más alto que se haya logrado en la última década.

Durante este último enero se descargaron en muelles de esta terminal 3.969 toneladas de calamar, cantidad que supera en 415% lo logrado en el mismo mes de 2025. Y hasta el pasado 24 de febrero ese volumen ya superaba las 20.413 toneladas.

“En un contexto nacional adverso, nuestro puerto muestra una vez más el protagonismo central de sus muelles y trabajadores como principal base de operaciones de la pesca en el país y se evidencian los resultados en la dinámica portuaria de la obra de dragado de mantenimiento que pudimos realizar con el aporte del gobierno provincial, a través del crédito del Banco Provincia”, afirmó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

Las estadísticas oficiales del ente confirman que durante el último año se alcanzó un total de 368.142 toneladas, por encima del pico anterior de 2020, cuando se habían conseguido 355.104 toneladas.

Destacó Gutiérrez que durante 2025 se alcanzó una participación del 48,39% del mercado nacional de industria pesquera, por encima del 44,7% del año pasado. Y también se marcó una mejora a nivel provincial, donde Mar del Plata concentró el 92,76% del total, superando el 92,03% del año pasado. “Al crecimiento se lo acompaña con esfuerzo y una importante inversión en obras y servicios para potenciar nuestra capacidad productiva y es fundamental destacar el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores portuarios en un momento tan complejo como el que representa con la amenaza de la reforma laboral para los derechos laborales”, remarcó.

El informe difundido da cuenta que el pico de actividad durante 2025 se alcanzó en mayo, cuando el removido de pescado sumó 54.437 toneladas. Como ocurrió en las cifras anuales, también este mes consiguió los indicadores más altos en los últimos diez años. En 2024 el mejor momento había sido febrero, con 40.396 toneladas.

En 2025 la mayor participación en la cantidad de capturas correspondió a la flota de altura, con 181.047 toneladas que casi triplicó el rendimiento logrado por las embarcaciones congeladoras, que llegaron a 61.860. Por tipo de buque siguen los poteros con 77.661, las de tipo costero, con 41.731, y por último los más pequeños, identificadas como embarcaciones de rada o ría, que llegaron a 5.843 toneladas. El 62% correspondió a pescado fresco y se complementó con carga congelada.

