El respaldo de Alberto Fernández a Massa: «Tengo el sueño de darle la banda a Sergio el 10 de diciembre»

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto junto al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien le manifestó su apoyo camino a las elecciones generales del 22 de octubre. En un mensaje a la interna, afirmó: «Los que somos compañeros tenemos que ayudarlo, no fiscalizarlo o cuestionarlo».

Desde la localidad de Dock Sud, Avellaneda, el mandatario expresó: «En mi vida personal, tengo un sueño, que el 10 de diciembre pueda darle la banda a Sergio, poder abrazarlo y que me pueda decir, ayúdame hermano».

Sus dichos hacen referencia a un recuerdo al que hizo mención, de la época en la que Massa lo sucedió en la jefatura de Gabinete que respondía a Néstor Kirchner, durante el año 2008, y reveló que en su jura, el tigrense le pidió que lo ayudara en la gestión

Quince años después, reclamó: «Porque los que somos compañeros solo debemos ayudarnos no debemos ni que fiscalizarlo ni cuestionarlo. Todos de pie para convencer a la Argentina y que Sergio sea el próximo presidente».

Se trata de la primera actividad que comparten y en la que el jefe de Estado se deshizo en halagos hacia el ministro y la titular de Aysa, Malena Galmarini. «Es de su generación el que más se preparó para se presidente. Es un hombre con quien compartimos los mismo valores y los mismos compromisos», precisó.

En el marco de la puesta en marcha de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo, el mandatario aseguró que Massa apuesta a «estar al lado de los que menos tienen, sacar de la pobreza a los que han caído», con responsabilidad y seriedad, y aseguró que trabaja «incansablemente».

Los protagonistas del acto estuvieron acompañados por Malena Galmarini; el intendente local, Jorge Ferraresi y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros funcionarios.

En otro pasaje de la exposición, Alberto Fernández se dedicó a cuestionar a la oposición y aprovechó para polarizar con el libertario Javier Milei al que acusó de «vender espejitos de colores», aunque sin hacer mención directa. «Los que gritan libertad carajo, son los que quieran libertad para los ricos y más pobrezas para los otros», enfatizó siguiendo la estrategia trazada por Unión por la Patria.

“Que no te vendan un poquito de colores, hermano, que no te lo vendan, eh. Porque los problemas no se arreglan con una motosierra, eh, no se arreglan así, eh. No se arreglan diciendo que el problema de la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. No se resuelven así las cosas”, completó.

Asimismo, pidió: «Si quieren vivir en un país con libertad social, justicia para las mujeres, que crezca y se desarrolle, que piense en la salud publica, no se equivoquen y voten a Sergio [Massa] que va a garantizarnos que esto siga adelante».

Al respecto de la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció: “Y que no vengan a darnos clase los que le quitaron el 13% a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos”.

En varios pasajes del acto, obreros de la UOCRA vociferaron su respaldo al aspirante presidencial y extitular de la Cámara de Diputados.

«Hemos hecho mucho, pero no todo. Queda mucho por hacer. Tenemos que luchar en un escenario muy complejo, contra la inflación, los especuladores, mejorar el ingreso de la gente», admitió el mandatario al tiempo que definió el acto como una asamblea, en defensa a las medidas tomadas por el Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de combatir el avance de la oposición.

Por último, Fernández reclamó a la sociedad que «piensen como piensen por favor no demos un paso atrás», y concluyó: «Hemos hecho lo necesario para dejar los cimientos, para que el que me siga de el impulso que la argentina merece».

Sergio Massa también hizo uso de la palabra, llamó a defender «lo propio» y realizó una peculiar referencia sobre sus competidores. “Quédense tranquilos que no me va a correr la lluvia. Ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer”, remarcó el funcionario en irónico comentario ante los amagues de tormentas.

“Mientras algunos inmolaron en el altar del ajuste la inversión pública, que es agua, que es cloacas, que es vivienda, que es avenida, que es reforma para nuestra gente, nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina”, concluyó el ministro de Economía.

FUENTE: NA

