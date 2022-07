El Salario Mínimo se actualizará en agosto, confirmó el Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, confirmó que en agosto se reunirá el Consejo del Salario y habrá una nueva actualización del salario mínimo, vital y móvil, luego de que la inflación del primer semestre supere los pronósticos del Gobierno Nacional

“Habíamos pactado un 45 porciento de aumento y ahora tenemos que revisar y ver a qué acuerdo llegamos con el salario mínimo. Estamos pensando en juntar el Consejo para mediados de agosto”, afirmó Moroni en radio AM 990.

Como contó INFOCIELO en marzo, el Consejo del Salario había pactado un aumento del 45 porciento en tramos hasta diciembre, donde lo fijaría en 47.850 pesos, una cifra que quedó muy desfasada respecto a la inflación y a la canasta básica familiar.

Para agosto debería haberse aplicado el tercero de los aumentos, alcanzando el 38 porciento de actualización y posando el salario mínimo, vital y móvil en 45.540 pesos. Sin embargo, ese aumento se adelantó para junio producto de las dificultades económicas del país. Finalmente, Moroni reveló que incluirán más tramos en el año.

La relación con Silvina Batakis y las palabras de Cristina Kirchner

El Ministro iba a participar de los anuncios de Silvina Batakis, pero contrajo Covid-19 y debió suspender su agenda, aunque permanece aislado en su domicilio con buena salud. “Es simplemente una gripe”, tranquilizó.

Respecto a los anuncios económicos, Claudio Moroni precisó que “no es una política de ajuste. Lo que dijo la Ministra es acomodar los gastos según los recursos, pero la recaudación viene creciendo bastante”.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional utilizó todas las herramientas posibles “para sostener el entramado productivo”, y que ahora es momento de “ordenar la inflación”, que genera fuertes desequilibrios macroeconómicos.

Por otro lado, Claudio Moroni aseguró en AM 990 que no siente ser un “funcionario que no funciona”, una acusación de Cristina Fernández de Kirchner a fines del año pasado sobre el gabinete de Alberto Fernández que finalmente terminó por remover a varios de sus ministros, Martín Guzmán el último de ellos.

«No me siento aludido. Trabajamos con el IFE, la asistencia a las empresas durante la pandemia. El resto son discusiones políticas», esquivó el Ministro de Trabajo de la Nación.

Por último, insistió en que este Gobierno no busca aplicar políticas de ajuste. “El país está creciendo al 0,5 porciento mensual, y el déficit es el que se acordó con el FMI, 2 puntos del PBI”, detalló el titular de Trabajo, y llamó a atacar el empleo informal. “Es una deuda histórica con un montón de gente”, concluyó.

