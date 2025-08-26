EL SECRETO DE LA NUEZ presentación del libro de SILVINA OUDSHOORN

El jueves 28 a las 17.30, cerquita del mar, la autora te espera para compartir un café, un secreto… y la presentación de su libro.

“Que invaluable es la calma que se siente cuando alguien nos anticipa el devenir de situaciones totalmente desconocidas para uno” con estas palabras la Licenciada en Nutrición María Sol Piñero, especializada en Oncología, inicia el prólogo del libro de Silvina Oudshoorn: “El Secreto de las Nuez”. Palabras que seguramente resumen el trabajo de la escritora que a través de esta nueva propuesta nos plantea aquellas preguntas que nos incomodan, nos hacen ruido, nos preocupan cuando transitamos enfermedades graves que amenazan la vida. Con seguridad “preguntas difíciles”: la cáscara de la nuez guarda en su interior todo lo no dicho, aquello de lo que no hablo, lo que prefiero ignorar (…) nos escribe Silvina. Preguntas que refieren a emociones, dolor, tiempo y a la posibilidad de morir. Interrogantes que no se pronuncian, no se escriben, y a veces ni se piensan porque nos resulta difícil enfrentarnos, pero habitan en nosotros.

En este encuentro, en el Café Storni, realizará también el anticipo de su libro en proceso “Habitante de la vida” ejemplar que completa la trilogía “En la cornisa de la vida” y plantea el tránsito de las personas por situaciones de enfermedades graves que amenazan la vida. La autora acerca el tema a todo público, desterrando mitos de manera coloquial. Silvina Oudshoorn es Licenciada en Terapia Ocupacional – egresada de la UNMDP – Magíster en Gestión de Servicios de Salud, ex docente e investigadora de la UNMDP. Fue Directora de la carrera de Lic. En Terapia Ocupacional y actualmente coordina la primera Diplomatura Superior en Enfoques Actuales de Terapia Ocupacional con personas con cáncer dictada en la UCA.

Fundadora y Directora de PAANET destinado a apoyar a niños y adolescentes con cáncer de la ciudad de Mar del Plata durante 23 años. Formada en Psicooncología y Cuidados Paliativos, consultor internacional, evaluadora externa. Escritora, conferencista y narradora, su trabajo se mueve entre el saber técnico y la sensibilidad profunda por la vida, incluso en los momentos más difíciles.

Presentación : Jueves 28 de Agosto, 17.30 hs.

Café Storni – 11 de Septiembre 2612.

