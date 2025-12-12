El sector agrícola registra un atraso de 20 días en las cosechas: cuáles son los productos más complicados

El presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores, Ricardo Velimirovich, señaló a Mi8 que en estas fiestas «no vamos a tener producción plena, cuando en otros años lo hemos tenido».

Lo anticipó en mayo, y en diciembre se ven las consecuencias: «En las fiestas no vamos a tener producción plena, cuando otros años lo hemos tenido», aseguró a Mi8 Ricardo Velimirovich, el presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores, en cuanto al atraso que padecen hace meses las cosechas.

En esa línea, Velimirovich agregó que «no estamos full de cosecha, el fuerte de la temporada no llegó todavía. En esta época tendría que haber tomate, pero no va a pasar».

«Estamos atrasados no menos de 20 días, por lo que el fuerte de la temporada va a ser en enero», deslizó. A pesar de eso, detalló que «los precios de las frutas y hortalizas subieron para el comercio pero no para el productor. Está trabado en los mismos valores hace dos meses».

Asimismo, explicó que «hay mucho riesgo económico» al referirse a la plantación de, por ejemplo, tomate y morrón -ambos atrasados-, ya que es el plantín más caro de la producción. Aun así, indicó que «hay mucho sembrado en La Plata», por lo que «va a haber producto para compensar la falta de producción local».

Por otra parte, Velimirovich enfatizó en el siempre importante factor climático: «Hay una distorsión de temperatura, recién esta semana tuvimos 3 o 4 días seguidos de calor, eso hace que crezca menos la producción. Eso atrasa también y es imposible de calcular».

«El problema es que las últimas alertas nos hacen mirar mucho más el cielo, sabiendo que no podemos hacer nada», destacó sobre la especulación de una posible tormenta. Sobre eso, aseveró que «si cae una granizada o un viento fuerte te quedás sin producción. La lluvia y el granizo fuerte nos hace temer la producción, pero las lluvias comunes nos vienen bien».

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios