El Servicio Meteorológico Nacional difundió el Pronóstico Trimestral: ¿Se viene un invierno más caluroso?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su informe climatológico para el trimestre comprendido entre mayo, junio y julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su informe climatológico para el trimestre comprendido entre mayo, junio y julio de 2026, revelando una tendencia hacia condiciones más cálidas y húmedas de lo habitual en gran parte del territorio nacional.

Temperaturas en ascenso

De acuerdo con los datos difundidos, existe entre un 40 y 45% de probabilidades de que la temperatura media sea más alta de lo normal para esta época del año. Teniendo en cuenta que la temperatura promedio histórica para este trimestre es de 10.7°C, las proyecciones indican un invierno menos riguroso en diversas zonas.

El mapa de previsión térmica muestra que el norte y noreste del país presentan una tendencia “superior a la normal”, mientras que la región central y parte de la Patagonia se sitúan en la categoría de “normal o superior a la normal”.

Previsiones de lluvia

En cuanto a las precipitaciones, el informe señala un escenario similar. Hay un 40 a 45% de probabilidades de registrar un volumen de lluvias superior al promedio normal, el cual se sitúa en los 215.3 mm para estos tres meses.

El análisis geográfico de las precipitaciones destaca lo siguiente:

Región Central y Este: Se espera un nivel de lluvias normal o superior a lo normal .

Se espera un nivel de lluvias . Norte y Noroeste: Se mantienen áreas bajo la influencia de la estación seca o con registros que podrían ser inferiores a la normal.

Se mantienen áreas bajo la influencia de la o con registros que podrían ser inferiores a la normal. Patagonia: Predominarán condiciones dentro de los parámetros normales.

Conclusión del informe

En resumen, el SMN concluye que los argentinos deben prepararse para un trimestre con algunas probabilidades de tener más lluvia y temperaturas más elevadas que las habituales para el periodo de mayo a julio. Esta combinación de factores sugiere un inicio de la temporada invernal con características climáticas moderadas en comparación con los registros históricos.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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