Las nuevas reglas que debutarán en el Mundial: la explicación de cada una

La FIFA aplicará modificaciones en cambios, VAR, protestas y tiempos de juego durante la Copa del Mundo en Norteamérica.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio, marcará el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA y la IFAB. Además de ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, el torneo servirá como plataforma para implementar normas que luego comenzarán a utilizarse en distintas competencias internacionales y ligas nacionales.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación obligatoria de pausas de rehidratación a los 22 minutos de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas. La medida ya empezó a utilizarse en algunos torneos continentales como la Libertadores y Sudamericana, y apunta a ordenar los tiempos del partido, aunque también despertó críticas porque esos cortes suelen aprovecharse para espacios publicitarios dentro de las transmisiones.

El nuevo reglamento también buscará reducir las demoras durante los encuentros. Desde el Mundial, los futbolistas reemplazados tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si exceden ese tiempo, su equipo deberá jugar con un futbolista menos durante un minuto antes de que pueda ingresar el sustituto. Además, habrá un límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de arco: después la posesión pasará a ser del rival.

Otra de las modificaciones estará vinculada a la atención médica dentro del campo. Cada jugador que reciba asistencia deberá salir y esperar un minuto antes de volver a ingresar, salvo que la infracción que originó la lesión haya sido sancionada con tarjeta. En paralelo, el VAR ampliará sus facultades y podrá intervenir en jugadas relacionadas con segundas amarillas y decisiones incorrectas en tiros de esquina.

Entre las últimas novedades aparece la denominada “Ley Vinicius”, que sancionará con expulsión a los futbolistas que se tapen la boca durante discusiones con rivales o árbitros. La medida surgió tras el episodio de discriminación denunciado por el jugador brasileño por parte de Gianluca Prestianni. A su vez, también recibirán tarjeta roja los jugadores que abandonen el campo de juego en señal de protesta contra decisiones arbitrales, una norma impulsada luego de la polémica final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

El episodio entre Prestianni y Vinicius en el duelo Benfica – Real Madrid por la Champions.

Fuente: Diario Popular

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