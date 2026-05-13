Nocturismo: la tendencia que transforma la forma de viajar en una experiencia distinta bajo la noche

El nocturismo, también conocido como turismo nocturno, se consolida como una tendencia global que invita a descubrir destinos desde una perspectiva diferente. La propuesta es simple pero poderosa: cambiar la luz del día por el misterio de la noche y redescubrir paisajes bajo otra atmósfera.

Cada vez más viajeros eligen explorar cuando cae el sol, buscando experiencias ligadas a la contemplación, el silencio y el contacto con la naturaleza. La noche ofrece temperaturas más agradables, menos multitudes y un entorno sensorial único, donde los sonidos se intensifican y la percepción cambia por completo.

Un fenómeno global

El nocturismo abarca actividades que se desarrollan bajo cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica:

Astroturismo : observación de estrellas y fenómenos celestes.

: observación de estrellas y fenómenos celestes. Excursiones nocturnas : caminatas en selvas, costas o desiertos.

: caminatas en selvas, costas o desiertos. Experiencias bioluminiscentes: mares que brillan gracias a microorganismos.

En el hemisferio norte, destinos árticos ofrecen auroras boreales, mientras que en el Caribe la bioluminiscencia convierte el mar en un espectáculo hipnótico. En Bocas del Toro y Isla Saona, nadar de noche deja estelas de luz azul, mientras que en Aruba los cielos despejados permiten observar estrellas con claridad excepcional.

Adaptación al cambio climático

El crecimiento del nocturismo también responde a la necesidad de adaptarse a temperaturas extremas. Según Booking.com, un 63% de los argentinos planificó más actividades nocturnas para evitar el calor, y un 60% buscó reducir la exposición al sol.

Organizar salidas al atardecer o durante la noche no solo mejora la experiencia, sino que también optimiza el tiempo en destino.

El nocturismo te invita a redescubrir paisajes de noche.

Experiencias destacadas en Argentina

El nocturismo también gana fuerza en el país, con propuestas inmersivas para conectar con la naturaleza tras el atardecer:

Reserva Ecológica Costanera Sur (CABA) : caminatas guiadas gratuitas de tres horas, los viernes cercanos a la luna llena, para mayores de 12 años con inscripción previa.

: caminatas guiadas gratuitas de tres horas, los viernes cercanos a la luna llena, para mayores de 12 años con inscripción previa. Parque Nacional Iguazú (Misiones) : Paseo de Luna Llena a la Garganta del Diablo, con el Tren Ecológico de la Selva y pasarelas iluminadas por la luz lunar.

: Paseo de Luna Llena a la Garganta del Diablo, con el Tren Ecológico de la Selva y pasarelas iluminadas por la luz lunar. Capilla del Monte (Córdoba) : destino clave para el astroturismo, con baja contaminación lumínica.

: destino clave para el astroturismo, con baja contaminación lumínica. Salinas del Gualicho (Río Negro) : avistaje de astros y cenas en medio del desierto blanco.

: avistaje de astros y cenas en medio del desierto blanco. Observatorio Ampimpa (Tucumán): interpretación del cielo nocturno en los Valles Calchaquíes.

Además, se suman actividades como kayak, paseos en canoa y avistajes de fauna nocturna, que permiten descubrir especies y comportamientos invisibles durante el día.

Recomendaciones prácticas

Las actividades en la Reserva Costanera Sur requieren inscripción previa los lunes anteriores.

requieren inscripción previa los lunes anteriores. El Paseo de Luna Llena en Iguazú funciona cinco noches al mes, con cupos limitados y suspensiones por mal clima.

funciona cinco noches al mes, con cupos limitados y suspensiones por mal clima. Consultar siempre disponibilidad y condiciones de seguridad antes de participar.

El nocturismo no solo propone actividades distintas, sino que invita a cambiar el ritmo del viaje. La noche impone otra cadencia, más pausada, donde el silencio y la contemplación ganan protagonismo. Ya sea en una caminata bajo la luna, una excursión en selvas o una inmersión en aguas brillantes, la experiencia revela que, cuando el sol se apaga, el mundo no se detiene: simplemente se transforma.

Fuente: Noticias Ambientales

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