La contaminación por microplásticos se convirtió en una de las principales preocupaciones ambientales de los últimos años. Estas diminutas partículas ya fueron detectadas en el agua, los alimentos e incluso en el aire, lo que despertó alertas sobre sus posibles efectos en la salud humana y los ecosistemas.

En ese contexto, un equipo de especialistas del CONICET avanza en el desarrollo de un dispositivo doméstico capaz de remover micro y nanoplásticos del agua potable. La iniciativa es liderada por la investigadora Carla Di Luca y cuenta con financiamiento de la distinción Franco-Argentina en Innovación.

El proyecto todavía se encuentra en fase experimental, aunque los investigadores esperan contar hacia fin de año con un prototipo funcional que permita medir con precisión el porcentaje de eliminación de estos contaminantes invisibles.

Innovación ambiental: científicos del CONICET desarrollan un filtro doméstico para eliminar microplásticos del agua potable.

Tecnología ambiental para enfrentar una amenaza silenciosa

El objetivo del dispositivo es combinar distintos procesos de filtrado y tratamiento para capturar partículas extremadamente pequeñas. Los nanoplásticos representan uno de los mayores desafíos científicos debido a que poseen menos de una micra y resultan muy difíciles de detectar y cuantificar.

Además, el equipo trabaja en la estandarización de métodos analíticos que permitan evaluar con exactitud la eficacia del sistema. Este aspecto resulta fundamental para garantizar que la futura tecnología pueda utilizarse de manera segura en viviendas particulares.

Por otra parte, el desarrollo busca transformarse en una solución accesible y aplicable a gran escala. Varias empresas ya manifestaron interés en la posible comercialización del invento, especialmente por el crecimiento global de tecnologías vinculadas a la calidad del agua y la salud ambiental.

El desafío de investigar con recursos limitados

La iniciativa también expone las dificultades que enfrenta actualmente el sistema científico argentino. Según explicó Di Luca, muchos programas históricos de financiamiento público fueron interrumpidos en los últimos años, obligando a los grupos de investigación a buscar apoyo privado e internacional.

El subsidio recibido mediante la distinción Franco-Argentina asciende a 12.000 euros, una cifra considerablemente menor a los montos que suelen destinarse a este tipo de investigaciones en otros países. Aun así, el equipo logró sostener el proyecto mediante alianzas estratégicas y colaboración interdisciplinaria.

Mientras tanto, los investigadores remarcan que las tecnologías ambientales requieren equipamiento costoso e insumos complejos, especialmente cuando se trabaja con contaminantes microscópicos cuya presencia aún continúa siendo estudiada por la comunidad científica internacional.

Innovación ambiental: científicos del CONICET desarrollan un filtro doméstico para eliminar microplásticos del agua potable.

Los beneficios ambientales y sanitarios de esta iniciativa

La creación de un dispositivo hogareño para remover microplásticos podría generar importantes beneficios ambientales y sociales. En primer lugar, permitiría reducir la exposición cotidiana de millones de personas a partículas contaminantes presentes en el agua de consumo.

Asimismo, la tecnología contribuiría a disminuir la acumulación de plásticos microscópicos en los ecosistemas acuáticos, donde afectan peces, aves marinas y otros organismos esenciales para el equilibrio natural.

Además, el desarrollo fortalecería la innovación científica nacional en áreas vinculadas a la sustentabilidad y la economía circular. Esto podría abrir nuevas oportunidades para la producción tecnológica local y la generación de soluciones ambientales con impacto regional.

Finalmente, los especialistas consideran que iniciativas de este tipo ayudan a instalar un debate más amplio sobre la contaminación plástica global y la necesidad de transformar los modelos de producción y consumo para proteger la salud humana y los recursos naturales.

Fuente: Noticias Ambientales

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