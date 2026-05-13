Una paradoja generacional: según un informe los mayores están más comprometidos con los viajes sustentables que los jóvenes

El informe anual de Booking.com sobre viajes y sustentabilidad, basado en datos de 32.500 viajeros en 35 mercados, revela una paradoja: aunque los jóvenes declaran mayor intención de viajar de forma sustentable, son las generaciones mayores quienes muestran más compromiso en acciones concretas.

Boomers (61+) : 47% quiere viajar de forma más sustentable.

: 47% quiere viajar de forma más sustentable. Generación X (45-60) : 60%.

: 60%. Millennials (29-44) : 71%.

: 71%. Generación Z (18-28): 75%.

Sin embargo, cuando se analizan las prácticas reales, los boomers lideran en reducción de residuos, consumo energético y compras locales.

Acciones concretas

Entre quienes planean viajar de forma más sustentable en los próximos 12 meses:

Reducir residuos : Boomers (67%), Gen X (56%), Millennials (52%), Gen Z (48%).

: Boomers (67%), Gen X (56%), Millennials (52%), Gen Z (48%). Reducir consumo de energía : Boomers (60%), Gen X (57%), Millennials (51%), Gen Z (45%).

: Boomers (60%), Gen X (57%), Millennials (51%), Gen Z (45%). Comprar en comercios locales : Boomers (59%), Gen X (55%), Millennials (51%), Gen Z (47%).

: Boomers (59%), Gen X (55%), Millennials (51%), Gen Z (47%). Viajar fuera de temporada: Boomers (63%), Gen X (54%), Millennials (46%), Gen Z (43%).

Jóvenes y experiencias culturales

Las generaciones más jóvenes destacan en actividades vinculadas a la cultura y conservación:

Aprendizaje sobre pueblos originarios : Millennials (30%), Gen Z (29%), Gen X (27%), Boomers (18%).

: Millennials (30%), Gen Z (29%), Gen X (27%), Boomers (18%). Excursiones de conservación: Millennials (25%), Gen Z (24%), Gen X (24%), Boomers (9%).

Esto muestra que los jóvenes buscan experiencias transformadoras, aunque su impacto ambiental directo es menor que el de los mayores.

El informe de Booking.com revela la paradoja de los viajes sustentables.

El impacto del clima extremo

El informe también subraya cómo los fenómenos meteorológicos extremos influyen en las decisiones de viaje:

74% considera el riesgo de condiciones extremas al elegir destino y fechas.

considera el riesgo de condiciones extremas al elegir destino y fechas. 31% canceló o cambió planes en los últimos 12 meses por desastres naturales.

canceló o cambió planes en los últimos 12 meses por desastres naturales. 55% cree que ciertos destinos se volvieron demasiado calurosos.

cree que ciertos destinos se volvieron demasiado calurosos. 52% eliminó lugares de su lista por noticias de incendios, inundaciones o tormentas.

Reservas sustentables

En 2025, la comunidad viajera global reservó 100 millones de noches en alojamientos con certificado de sustentabilidad de terceros a través de Booking.com. Además, más de un tercio de cada grupo etario planea hospedarse en propiedades certificadas en los próximos 12 meses.

Tendencias para 2026

Las decisiones conscientes sobre fechas y destinos se consolidan como parte de la sustentabilidad:

43% planea evitar destinos masificados.

planea evitar destinos masificados. 42% viajará fuera de temporada.

viajará fuera de temporada. 25% buscará destinos más frescos.

Estas elecciones reflejan una creciente comprensión del impacto del turismo en comunidades y ecosistemas.

El informe muestra que la sustentabilidad en los viajes ya no es una opción marginal, sino una norma compartida por todas las generaciones. Mientras los jóvenes lideran en experiencias culturales y conservación, los mayores destacan por sus hábitos concretos de reducción de impacto. En un contexto de clima extremo e imprevisible, viajar de forma sustentable se convierte en una necesidad global.

Fuente: Noticias Argentinas

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