Llega una nueva edición del CAFEST con 40 cafeterías, DJs en vivo y charlas

La actividad se desarrollará este sábado de 11 a 21 en Villa Mitre y Villa Victoria de forma simultánea. La entrada es libre y gratuita. Entre las dos ediciones anteriores, asistieron más de 40 mil personas. Habrá cortes de tránsito en la zona.

El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, invita a la comunidad a participar de la nueva edición de CAFEST Mar del Plata que se realizará este sábado 16 de 11 a 21 en dos sitios en forma simultánea: Villa Mitre (Lamadrid 3870) y Villa Victoria (Matheu 1851).

La participación es con entrada libre y gratuita. El ingreso al evento será por Lamadrid y Quintana. Se trata de una propuesta para disfrutar en familia con los mejores cafés de la ciudad, con 40 cafeterías, DJs en vivo al aire libre, feria de emprendedores, espacio infantil y charlas sobre café.

Asimismo, desde la Municipalidad informaron que habrá cortes de tránsito desde las 7 hasta las 22 en las calles Arenales y Matheu y Lamadrid y Formosa.

Esta es la tercera edición luego de la primera en Villa Victoria con más de 15.000 personas y, la segunda edición en Villa Victoria y en Villa Mitre, con más de 25.000.

DJs en vivo

El line up de DJs en vivo en Villa Mitre incluye a Clarita G & Den Zayat (de 12 a 14); Seba Walker (de 14 a 16), Esposito Brothers (de 16 a 19), Fredy Zayat y Jose & Pascutto (de 19 a 21).

Mientras que la grilla de Villa Victoria incluye a W. Martins (de 12 a 14), Fede López (de 14 a 16), Nico Bonnanni (de 16 a 18) y Peterswarez (de 18 a 22).

Charlas

En el Microcine de Villa Victoria se realizarán distintas charlas relacionadas a la temática del café que serán llevadas adelante por referentes de cafeterías participantes.

A las 13.30, Café Heraldo: “Hospitalidad y servicio en cafetería”; a las 14, Eurocafé: “Cultura italiana del café: Diseño y trascendencia”; a las 14.30, Avgvstvs: “Fusión Cafe+helados». Preparación y variedades”; y a las 15, Cabrales:“De la cosecha a la taza”.

En Villa Victoria, se encontrarán las siguientes cafeterías: Cookies the factory, Café boutique, Delicias de Maru,The Cookie World, MITO ESPRESSO, Gato coffeehouse, Nat Coffee, Biosfera, Eurocafe, Keto by Noe, Go Company, Coffee Time, Bois Cantina, Coffit, Surf coffee, Café Cabrales, AVGVSTVS, Bohemian Cafe, La Cafeta, Lirien Pastelería.

Mientras que Villa Mitre, estarán: Tré Coffee Club, Suárez Café, Perezoso Café, Green Mug, LUYS, Astor Cafetería, DINETTE, Deseado, Becitt, Café Heraldo, Condesa, Orión café, CROISSANT CAFE, Costiera, Kersen, ATC, Sao medialunas, Coco café, Batuta Coffee Roaster, El Cóndor.

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