El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata celebró el Día de la Niñez con un multitudinario festejo

Este sábado, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) celebró el Día de la Niñez con un evento masivo en su sede central que reunió a más de 5.000 personas entre niños, niñas y adultos, consolidándose como una verdadera fiesta de la familia mercantil.

El gremio conducido por Guillermo Bianchi entregó más de 3.000 regalos a los hijos e hijas de afiliados, no solo en Mar del Plata, sino también en toda la zona atlántica. El festejo incluyó shows de payasos, actividades sonoras, peloteros, teatro, sorteos y la presencia de muñecos gigantes, que llenaron de alegría a los más pequeños.

“El Sindicato vuelve a mostrar su compromiso de estar junto a sus afiliados en cada etapa de sus vidas”, afirmó Guillermo Bianchi, secretario general del SECZA, al destacar la importancia de sostener estos espacios de encuentro y celebración en un contexto social y económico desafiante.

Con esta iniciativa, el SECZA reafirma su rol social y su acompañamiento permanente a las familias mercantiles, fortaleciendo la unión y el sentido de comunidad entre sus afiliados.

