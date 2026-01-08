El sonido del verano llegó de la mano de Vibra Arena y este domingo EL KUELGUE dice presente.

El sonido del verano llegó de la mano de Vibra Arena con una gran selección de conciertos a metros del mar.

Vibra Arena dio inicio con el exitoso show de Pastillas del Abuelo en la noche de ayer, ante un venue colmando.

Ahora Kuelgue regresa a la ciudad, luego sus presentaciones en Movistar Arena la banda cerró su excelente 2025 con dos funciones en C Art Media y da inicio al 2026 en Mar del Plata.

Domingo 11 de enero, 21hs, Umano (Balneário Horizonte)

Entradas a la venta por sistema Articket

Comprando con Tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes

Puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

TecnoCentro: Rivadavia 3065 – Olavarría

El Kuelgue estrenó “Barry Lindo”, un nuevo single que despliega su inconfundible juego entre lo cotidiano y lo absurdo. Con una energía que mezcla pop y destellos rockeros, la canción recupera colores del pasado sin perder su filo contemporáneo.

Directa y vibrante, “Barry Lindo” muestra a la banda en modo eléctrico y lúdico, afinando ese pulso que transforma escenas mínimas en pequeños relatos llenos de humor y melancolía.

Este lanzamiento forma parte de una serie de tres singles que dialogan entre sí como los movimientos de una misma obra. Tres canciones, tres estados de ánimo y tres voltajes de una misma corriente que se expande dentro del universo Kuelgue. Cada una habita su propio color, pero todas comparten ese pulso tan característico del grupo: el cruce entre lo cotidiano y lo absurdo, la risa y la melancolía, lo popular y lo sofisticado. La banda define esta etapa como una fase trifásica, un circuito emocional donde cada canción enciende a la siguiente.

El lanzamiento viene acompañado de su videoclip oficial que expande el universo del tema y abre una nueva etapa estética para El Kuelgue. La pieza, dirigida por León Greco y Julián Kartun, sitúa a la banda en una escena de época donde banquetes y bailes conviven con elementos modernos, creando un clima onírico y ligeramente fuera del tiempo. En un castillo donde todos quieren poder y satisfacción, los personajes se mueven entre reglas estrictas y deseos intensos, y la tensión entre lo permitido y lo prohibido está siempre presente

