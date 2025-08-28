El Teatro Auditórium resultó nominado por su desempeño institucional para el Premio “María Guerrero”

El Teatro Auditórium de Mar del Plata acaba de ser nominado al prestigioso Premio “María Guerrero” que otorga la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, en esta oportunidad en el rubro Instituciones junto a otras grandes entidades culturales del país y en coincidencia con la celebración de su 80° aniversario.

Se trata de una distinción a la excelencia de la actividad teatral de Argentina que se otorga desde 1985 y lleva el nombre de la gran actriz española por cuya iniciativa se construyó el Teatro Nacional Cervantes, un edificio que desde 1926 forma parte del Estado Argentino.

Además de honrar con su nombre María Guerrero el premio busca reconocer y dar impulso a la actividad escénica a través de un jurado integrado por figuras del ámbito teatral y el periodismo que evalúa los espectáculos y entidades.

Cabe destacar que el Nacional Cervantes y el Teatro Auditórium mantienen desde hace más de cuatro décadas un estrecho vínculo artístico, con elencos, producciones y coproducciones teatrales que realzan la cartelera de Mar del Plata. Mediante propuestas de alto nivel, hecho que comenzó en 1981 con una reposición del “El conventillo de la Paloma” de Alberto Vacarezza, obteniendo aquel verano dos Premios Estrella de Mar y regresando a Buenos Aires para ser grabado en ATC (Argentina Televisora Color).

A partir de entonces y puntualmente en los últimos 15 años esa relación institucional dio como resultado coproducciones y exitosas funciones de elencos en gira que se presentaron a lo largo de los años como “Sacco y Vanzetti”, “La Comedia es peligrosa”, “Tarascones”, “Así es la vida”, “Ni con perros ni con chicos”, “Cartas del Ausente”, “Melenita de oro”, “Esperando la carroza”, “Martín Fierro (en circo criollo”, “Last call” y “Othelo (termina mal)”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

