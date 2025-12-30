El Teatro Colón anuncia su programación para enero

La cartelera ofrecerá una amplia variedad de espectáculos para la temporada: habrá propuestas de música clásica, tango, folklore, danza, lírica y comedia musical, donde se destacan Mora Godoy, Sueño Stéreo, Barlovento, Gwen y los organismos artísticos municipales, entre otros.

El Teatro Municipal Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta su programación de espectáculos para enero, con una cartelera diversa que combina música, danza y teatro.

La agenda comienza el viernes 2 de enero a las 21 y el jueves 22 a las 23.30 se presentará “Degoas, vuelvo a nombrarte”. Ari Degoas llega con este musical unipersonal donde reconstruye, en clave de biodrama, la historia que la une a su padre, Norbert Degoas, y a Mar del Plata. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

El sábado 3 a las 21 se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal, con la dirección del Maestro Guillermo Becerra. Programa a confirmar. Entrada general: $5900. Jubilados, residentes y estudiantes: $4400.

El domingo 4 a las 21 será el turno de “El Nazareno”, obra musical folklórica versión libre del director Hector Oscar Paredes, basada en la leyenda Argentina de “EL Lobizon”, es interpretada por 30 bailarines del grupo de estilización folklórica Mar del Folk. Y voces del grupo vocal Arsis Nova. Entrada general: $10.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $7500.

El domingo 4 y el viernes 23 a las 23.30 se presentará “De la Esquina al Colón, con Willy en el Corazón”. Espectáculo de tango con músicos, cantantes y bailarines marplatenses en vivo. Dos horas a puro tango. Entrada general: $7000. Jubilados, residentes y estudiantes: $5200.

El lunes 5 de enero a las 21.30 y el domingo 25 a las 21 llegará “Voces del musical, un musical de musicales”. Con un elenco de talentosos intérpretes este espectáculo revive los momentos más memorables de clásicos como «Chicago», «Los Miserables», «El Fantasma de la Ópera», «West Side Story» y «Grease», entre otros. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El martes 6 de enero y el lunes 26 a las 21.30 se presentará “Sueño Stéreo – El Tributo”, un homenaje a Soda Stéreo, una de las bandas más icónicas del rock latinoamericano. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Los miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero a las 21.30, será el turno de “Barlovento II – Espíritu del Mar”. Una obra que retrata la humanidad a bordo de un barco que no toca puertos. Con elementos mixturados entre el clown y el teatro físico. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El jueves 8 de enero a las 21, será el momento de “Ópera Bis: Lírica y Humor”. Fernando Santiago (Barítono) y María José Dulin (Soprano) te harán disfrutar de canzonettas italianas, romanzas españolas, en una propuesta emotiva y única. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

El mismo jueves pero a las 23.30 subirá al escenario “Eternamente Madonna”, un viaje íntimo por la vida, evolución y legado de la Reina del Pop. Es mucho más que un tributo: es un recorrido biográfico y sensorial por las etapas que definieron a Madonna. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El viernes 9, los jueves 15, 22 y 29 y el viernes 16 de enero a las 21, se presentará “Gwen”, un espectáculo musical que narra a través de la danza jazz la vida de Gwen Verdon, la mujer de Bob Fosse, protagonista y musa inspiradora en muchos de sus musicales. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El viernes 9 y el jueves 15 de enero a las 23.30, será el momento de “Oro Negro”, un ciclo de música negra contemporánea. Música tradicional africana “Swahili”, Spirituals, Gospel, Jazz Soul, música de Brasil y cantautores afroamericanos. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El sábado 10 y el viernes 23 a las 21 será el turno de “Noche Flamenca”, espectáculo de danza en el cual la tradición de Andalucía y su baile serán los protagonistas de la noche. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El sábado 10 de enero a las 23.30 subirá al escenario “El Juego del Bufón”, un espectáculo que promete sorprender con un despliegue artístico impresionante, incluyendo llamativos vestuarios, maquillajes elaborados, y una puesta en escena que reflexiona sobre la sociedad desde la perspectiva del bufón. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

El domingo 11 a las 21 se presentará “Tango Furia”, compañía dirigida por el coreógrafo y bailarín Emmanuel Marín y que vuelve con una propuesta totalmente renovada, llevando la danza del tango a su máxima expresión, presentando un show de nivel internacional. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El domingo 11 a las 23.30 llegará “Lúdica”, una obra escénica que fusiona danza, teatro físico, música original en vivo, iluminación programada y proyecciones para construir una experiencia inmersiva y contemporánea. Entrada general: $12.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $9000.

El lunes 12 a las 21.30 llegará “Opera Bis Inolvidables: Lírica, Tango y Boleros”. Este espectáculo te llevará en un viaje musical por las emociones más intensas del amor y la pasión. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

Los martes 13 y 27 de enero a las 21 se presentará la Orquesta Municipal de Tango, a cargo del Maestro Julio Dávila, con programa a confirmar. Entrada general: $5900. Jubilados, residentes y estudiantes: $4400.

Por su parte, el sábado 17 de enero a las 21 actuará la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección del Maestro José María Ulla, con programa a confirmar. Entrada general: $5900. Jubilados, residentes y estudiantes: $4400.

El domingo 18 a las 21 llegará “Chicago y el Mundo de Bob Fosse”, con la dirección general y producción de Anahí Ramos y la dirección coreográfica de Ariel Pastocchi, Raky Garbi, Anahí Ramos y Bruno García, quienes aportan toda su creatividad y experiencia en la puesta escénica. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

El mismo domingo, pero a las 23.30, se presentará “Famosas estampas de Zarzuelas”, en conmemoración del camino iniciado por el recordado Maestro Don Arturo Vega Godoy. Entrada general: $12.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $9000.

El lunes 19 a las 21 subirá a escena “Desde el Abismo al Cielo”, una obra única creada por Kaly Gong. Será una fiesta para cuerpo mente y alma, una experiencia de sonidos cantos y voces para sanar soltar y alegrar el corazón. Entrada general: $40.000 platea, $30.000 tertulia y $20.000 paraíso. Jubilados, residentes y estudiantes: $30.000 platea.

El martes 20 de enero a las 21.30 se presentará “Si yo tuviera el corazón… roto de amor”. Protagonizado por Silvia Sab y Ricardo Méndez con el acompañamiento musical de Gustavo Sosa y Cesar Monzón. Entrada general: $6000. Jubilados, residentes y estudiantes: $4500.

El sábado 24 y 31 de enero a las 21 y 23 y el viernes 30 a las 23, llegará “Mora Godoy y la Máquina Tanguera”. Reconocida como la bailarina de tango más reconocida en el mundo, Godoy desarrollará un espectáculo acompañado en forma sincronizada con imágenes multimedia, desde el comienzo de su carrera clásica en el Teatro Colón de Buenos Aires, sus viajes por el mundo y su aprendizaje con los notables del tango. Entrada general: $30.000 platea, $25.000 tertulia y $20.000 paraíso. Jubilados, residentes y estudiantes: $22.500 platea.

El domingo 25 de enero a las 23.30 se presentará “Voces del Alma”, donde el Ballet Folklórico Luna Cautiva rinde homenaje a grandes voces del folclore argentino: Mercedes Sosa, El Chango Rodríguez, Argentino Luna, Horacio Guarany, Los hermanos Ábalos y Los Chalchaleros. Entrada general: $12.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $9000.

Por último, el jueves 29 de enero a las 23.30 se presentará “Patria Soy”, un viaje por las danzas, los sonidos y los colores que nos hacen pueblo. En cada cuadro, el Ballet Folklórico Huellas Argentinas, despliega la energía vibrante de nuestra cultura folklórica argentina: diversa, intensa e infinita. Entrada general: $10.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $7500.

El viernes 30 a las 21 será el turno de “Diálogo de Piano por Román Joubert”, concierto de distintos repertorios, tanto clásico como popular. Cada obra estará precedida de una correspondiente explicación y se aceptarán preguntas al público. Entrada general: $10.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $7500.

Durante la temporada de verano, los horarios de la boletería son de lunes a viernes de 10 a 14; lunes, martes y miércoles de 17 a 22; jueves, viernes, sábado y domingo de 17 a 23.

Comentarios

comentarios