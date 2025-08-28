El Teatro Colón anuncia su programación para septiembre

La cartelera ofrecerá una amplia variedad de espectáculos: habrá propuestas de música clásica, tango, folklore, danza, lírica y humor. Los organismos artísticos municipales tendrán una participación destacada durante todo el mes, y para más información los interesados pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/cultura .

La agenda comienza el martes 2 con la «Gran Gala Árabe 20 Años» del ballet Anwar a las 21. La entrada general tiene un valor de $9.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $6.700. El miércoles 3, a las 20, se llevará a cabo el Ciclo «De Bach a Piazzolla» con la pianista Oriana Kemelmajer Alias. La entrada general tiene un valor de $9.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $6.700.

El viernes 5, a las 19 y 21.30, se realizará «Candlelight Concerts by Fever», cuyas entradas se venden únicamente a través de la web o aplicación de Fever. El sábado 6, a las 20, se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal dirigida por el maestro Guillermo Becerra. La entrada general tiene un valor de $5.200 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.900.

La segunda semana de septiembre comenzará el lunes 8 con el espectáculo de tango «De la esquina al Colón con Willy en el corazón” a las 20. La entrada general tiene un valor de $6.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $4.500. El martes 9, el Coro Soles celebrará su 36° aniversario con un recital a las 21. La entrada general tiene un valor de $6.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $4.500. El miércoles 10, a las 20.30, se presentará la obra «Éclairage» con coreografías premiadas. La entrada general tiene un valor de $8.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $6.000.

El jueves 11, la cantante y productora Carina Niglia presentará su show «Siento el Sur» a las 20.30. La entrada general tiene un valor de $15.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $12.000. El viernes 12 a las 20, actuará la Banda Sinfónica Municipal dirigida por José María Ulla. La entrada general tiene un valor de $5.200 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.900. Y el sábado 13, la Orquesta Municipal de Tango a cargo de Julio Davila, a las 20. La entrada general tiene un valor de $5.200 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.900. El domingo 14 será una jornada doble con «Medio siglo de Zarzuela» a las 17 (a entrada general tiene un valor de $12.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $9.000), y «El Color del Folklore», espectáculo ganador de dos Premios Estrella de Mar, a las 21 (la entrada general tiene un valor de $10.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $7.500).

La programación continúa el lunes 15 con «Oro Negro: Música Negra en Concierto» a las 20. La entrada general tiene un valor de $10.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $7.500. El jueves 18 a las 21, se presentará el Ballet de Cámara de la Escuela Municipal de Danza «Norma Fontenla». La entrada general tiene un valor de $5.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.700. El viernes 19, a las 21, el tenor Eduardo Crovara presentará «El Viaje». La entrada general tiene un valor de $12.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $9.000. El sábado 20 a las 20, la Orquesta Sinfónica Municipal volverá a presentarse con dirección del maestro Guillermo Becerra. La entrada general tiene un valor de $5.200 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.900. El domingo 21, a las 18, será el turno de «Tango Furia», espectáculo de danza ganador de múltiples premios. La entrada general tiene un valor de $12.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $9.000.

El lunes 22, a las 19, se realizará el ciclo «Los Clásicos del Siglo XX». La entrada general tiene un valor de $8.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $6.000. El jueves 25 a las 21 se presentará «Operabis Lírica y Humor», con Fernando Santiago y María José Dulin. La entrada general tiene un valor de $15.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $11.200. El viernes 26 a las 20, actuará la Banda Sinfónica Municipal bajo la dirección de José María Ulla. La entrada general tiene un valor de $5.200 y para jubilados, residentes y estudiantes, $3.900. El sábado 27 a las 20, la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por el maestro Julio Davila, volverá a subir al escenario.

Para cerrar el mes, el domingo 28 habrá dos espectáculos. A las 18, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil ofrecerá un concierto tradicional que llena de alegría y orgullo a la comunidad. La entrada general tiene un valor de $14.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $10.500. Luego, a las 21, Mariela Deanes presentará «Con Alma Española y Olé», un espectáculo de canción y copla española y flamenco. La entrada general tiene un valor de $10.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $7.500. Finalmente, el martes 30, a las 20, se realizará «Ecos: Danza», una muestra de las carreras de Danzas del Instituto del Profesorado de Arte «Adolfo Ábalos». La entrada para esta última función será libre a cambio de alimentos no perecederos.

Comentarios

comentarios