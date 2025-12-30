El Teatro Enrique Carreras reabre sus puertas con una gran propuesta teatral

PEPE CIBRIÁN, EBER LUDUEÑA y JEY MAMMON ENCABEZAN LA GRAN TEMPORADA DE VERANO DEL TEATRO ENRIQUE CARRERAS EN MAR DEL PLATA

Con una nutrida y variada oferta teatral, la emblemática sala Carreras abre sus puertas.

Mar del Plata vuelve a encender su temporada de verano y el Teatro Enrique Carreras, una de las salas más emblemáticas y significativas de la ciudad, reabre sus puertas para dar inicio a una nueva etapa que lo reafirma como protagonista central de la vida cultural marplatense. Con una programación especialmente curada por Bacchi Producciones y Supernova, el teatro se posiciona como un espacio vivo, activo y contemporáneo, pensado para públicos diversos y con una mirada artística de alto nivel.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, el Teatro Enrique Carreras no solo vuelve a encender sus luces: vuelve a ocupar el lugar que históricamente le corresponde, el de una sala de referencia, de encuentro y de creación, donde conviven la tradición teatral y las nuevas expresiones escénicas. Esta reapertura marca una decisión clara: apostar al teatro como experiencia cultural central de la temporada y consolidar al Carreras como un polo artístico permanente.

El inicio de este nuevo ciclo tiene un hito fundamental: la presencia de Pepe Cibrián, una de las figuras más trascendentes del teatro argentino, que llega por primera vez a Mar del Plata en temporada como autor e intérprete. Su participación no es solo un estreno más en la cartelera: es un verdadero acontecimiento cultural. Con “Habla Marica”, su emotivo homenaje a Federico García Lorca, Cibrián vuelve a unir poesía, memoria, identidad y teatro en una propuesta que dialoga directamente con la historia cultural de la ciudad y con el público que elige a Mar del Plata como capital teatral del verano.

La cartelera se completa con una cuidada selección de espectáculos que aportan diversidad de lenguajes y miradas: Jey Mammon, con su desopilante “Jey de Girafa”; Eber Ludueña, con un show de humor directo y popular; Pablo Agustín, con “Criado por Lobos”, un unipersonal ácido y contemporáneo; Gonza Fonseca, con su mirada filosa sobre la vida cotidiana; Norberto Jansenson, que presenta “Una Magia Posible”, una experiencia donde la magia y el humor se fusionan; Virginia Demo, con una propuesta fresca y actual; Nancy Gay, con su stand up “Algo entendí, ¿o no?”, donde reflexiona con ironía sobre la vida, las dudas y la confusión cotidiana; “Noche de Boleros”, una propuesta musical íntima y nostálgica; Astro CLA, que combina astrología y humor de manera original; y SAUDA, el grupo coral marplatense que aporta una experiencia vocal contemporánea, emotiva y de fuerte identidad local. A la programación se suma también el espectáculo familiar “Fiami y el maravilloso mundo del Pupi”, con Pupi y Fiami.

Además, el Teatro Enrique Carreras amplía su propuesta con espectáculos especialmente pensados para el público infantil y juvenil, como “Plim Plim” y “Batalla de Idols – KPOP Oficial Tour”, reafirmando su vocación de teatro para todas las edades y consolidándose como un espacio cultural integral para disfrutar en familia.

Esta programación propone un equilibrio sólido entre figuras consagradas, nuevas voces y artistas locales, con una mirada contemporánea que busca renovar el vínculo del público con la escena y reforzar el rol de Mar del Plata como una de las plazas culturales más importantes del país.

Una apuesta concreta al trabajo cultural, a la producción nacional y al encuentro entre artistas y espectadores. Con esta nueva etapa, el telón vuelve a levantarse, y el Teatro Enrique Carreras se proyecta, una vez más, como una sala viva, dinámica y esencial en la agenda cultural del verano argentino.

ESPECTÁCULOS QUE ESTARÁN EN CARTEL

“Habla Marica”

Estreno: Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 5 de enero.

Elenco: Pepe Cibrián

Dirección: Pepe Cibrián.

Funciones: Lunes 5 de enero 21:30 hs

Lunes 19 de enero 21:30 hs

Lunes 26 de enero 21:30 hs

Lunes 2 de febrero 21:30 hs

Lunes 9 de febrero 21:30 hs

Lunes 16 de febrero 21:30 hs

Lunes 23 de febrero 21:30 hs

Unipersonal emblemático de Pepe Cibrián Campoy que rinde homenaje a Federico García Lorca y a todos aquellos que fueron silenciados por pensar diferente. A través de múltiples personajes —Lorca, su asesino, sus padres y Salvador Dalí—, la obra reflexiona sobre la intolerancia, la dignidad y las convicciones humanas, en un espectáculo intenso, emotivo y profundamente vigente.

“Lo peor de Eber Ludueña: Rutinas de pretemporada”

Estreno: 3 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 3 de enero.

Elenco: Eber Ludueña.

Dirección: Eber Ludueña.

Funciones: Sábado 3 de enero 21:30 hs

Domingo 4 de enero 21:30 hs

Viernes 30 de enero 21:30 hs

Sábado 31 de enero 23:30 hs

Sábado 6 de febrero 23:30 hs

Domingo 7 de febrero 23:30 hs



El “Cuatro” llega a Mar del Plata con un show desopilante donde repasa su accidentada trayectoria deportiva, entre fracasos gloriosos, anécdotas imperdibles y una mirada tan absurda como filosa sobre la actualidad, el fútbol y la vida cotidiana. Humor para todo público, con el sello inconfundible de uno de los personajes más queridos.

“Jey de Girafa”

Estreno: 2 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 2 de enero.

Elenco: Jey Mammón.

Dirección: Jey Mammón.

Funciones: Viernes 2 de enero 23:30 hs

Sábado 10 de enero 23:30 hs

Miércoles 21 de enero 23:30 hs



Un show para reírse de principio a fin. Este unipersonal propone un viaje en el tiempo a través de monólogos cargados de ironía, ternura y complicidad con el público, recorriendo décadas de cultura popular, política, televisión y canciones que todos recordamos. Entre escena y escena, desfilan personajes entrañables y filosos que ya son parte del universo de Jey: el cascarrabias Alberto, el pomposo Carlos Langalda, el desastroso Topu el payaso, y por supuesto, la estrella absoluta… Estelita, la diva que conquistó al país, tiene su propio momento dentro del show. La música es otro de los pilares: Jey canta en vivo, se acompaña al piano e invita al público a sumarse en canciones que atraviesan generaciones, creando una experiencia única y compartida.

“Una Magia Posible”

Estreno: 13 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 13 de enero.

Elenco: Norberto Jansenson.

Dirección: Norberto Jansenson.

Funciones: Martes 13 de enero 21:30 hs

Miércoles 14 de enero 21:30 hs

Martes 27 de enero 21:30 hs

Miércoles 28 de enero 21:30 hs



Por primera vez en Mar del Plata, Jansenson presenta un espectáculo íntimo y sensible que recorre 40 años de trayectoria. Lejos de la magia tradicional, propone una experiencia donde el asombro se combina con relatos personales, humor y reflexión, invitando al público a recuperar la capacidad de sorprenderse.

“Fiami y el maravilloso mundo del Pupi”

Estreno: 6 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 6 de enero.

Elenco: Fiama Magistrali y Pablo Buenahora

Dirección: Ernesto Medela.

Funciones: Martes 6 de enero 21:30hs

Lunes 12 de enero 21:30hs

Miércoles 4 de febrero 21:30hs

Miércoles 18 de febrero 21:30hs



Fiama Magistrali y Pablo Buenahora llegan al teatro con una comedia familiar llena de humor, ternura y situaciones absurdas. Con personajes entrañables y guiños a la vida cotidiana, el espectáculo traslada al escenario el universo que conquistó millones de visualizaciones en redes sociales, en una propuesta ideal para grandes y chicos. Dirección: Ernesto Medela.

Gonza Fonseca – “La Cueva del Oso”

Estreno: 15 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.

Funciones: A partir del 15 de enero.

Elenco: Gonza Fonseca.

Dirección: Gonza Fonseca.

Funciones: Jueves 15 de enero 23:30 hs

Jueves 22 de enero 23:30 hs

Jueves 29 de enero 23:30 hs

Jueves 5 de febrero 23:30 hs

Jueves 12 de febrero 23:30 hs

Jueves 19 de febrero 23:30 hs

Jueves 26 de febrero 23:30 hs



Un show teatral original que combina entrevistas, humor y momentos tan inesperados como delirantes. Con la conducción de Gonza Fonseca, el espectáculo propone charlas descontracturadas, invitados, juegos y ocurrencias en un universo tan salvaje como tropical, con identidad argentina y espíritu de late show.

Batalla de Idols – Kpop Oficial TourEstreno: 1 de enero. Teatro Enrique Carreras. Entre Ríos 1828. Mar del Plata.Funciones: A partir del 15 de enero. Todos los días, 20 hs.

¡El teatro se transforma en un escenario idol como nunca antes visto! Las luces, la música y la energía del público se unen para dar vida a un show único donde todo puede pasar. Las estrellas de la noche son Huntrix, un grupo idol femenino que llega con toda su frescura, canciones nuevas y coreografías espectaculares listas para conquistar a sus fans. Rumi, Zoey y Mira harán brillar el escenario con su talento, su carisma y la complicidad que solo ellas pueden transmitir. Pero la velada guarda una gran sorpresa: la llegada inesperada de los Saja Boys, una boyband enigmática, encantadora y llena de magnetismo que pondrá a prueba la fuerza y el estilo de Huntrix. Así, lo que parecía un concierto habitual se convierte en un verdadero duelo de idols frente a los ojos del público.

