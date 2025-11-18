EL TEATRO TRONADOR BNA PRESENTÓ OFICIALMENTE SU CARTELERA 2026

Serán parte de la programación:

Cyrano, La Ballena, Habitación Macbeth, La Llamada, Los Macocos y La Granja de Zenón.

El Teatro Tronador BNA de Mar del Plata presentó su programación para la temporada 2026 que dará inicio el 2 de enero.

Una jornada repleta de talento, organizada por Marcelo González, se vivió en las oficinas de sus productoras Plan Divino y WAM. Mientras en uno de los pisos Abel Pintos presentaba ante los medios su nueva canción “Hielo al Vino”, la terraza del edificio se vestía de fiesta para recibir a los elencos que serán parte de la cartelera 2026 del Teatro Tronador BNA.



El encuentro, del que formó parte Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, contó con la presencia de Gabriel Goity, protagonista del clásico Cyrano en representación de esta emblemática obra que vuelve por segundo año consecutivo a Mar del Plata. Luego se anunció La Ballena, con la presencia de Julio Chávez, quien también regresará a La Feliz para protagonizar esta exitosa obra.

Pompeyo Audivert también fue parte del evento para anunciar su regreso al Teatro Tronador

BNA con Habitación Macbeth.



En representación de La Llamada, otro de los espectáculos que engalanará esta cartelera, asistió César “Banana” Pueyrredón.

Por su parte, el histórico grupo Los Macocos —Daniel Casablanca, Alejandro Wolff, Horacio Martín Salazar, Marcelo Xicartz— acompañó el anuncio de su nueva producción dentro esta sensacional grilla.

La presentación sumó la confirmación de que La Granja de Zenón, completará la propuesta de este maravilloso teatro.



El encuentro concluyó con el anuncio formal de una temporada que reafirma el posicionamiento del Teatro Tronador BNA como un espacio de referencia para la cultura y las artes escénicas en Mar del Plata. Será un verano con propuestas de calidad, nombres consagrados y una agenda artística que continúa consolidando el crecimiento institucional y cultural.



Comentarios

comentarios