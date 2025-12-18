El tiempo en Mar del Plata: cómo seguirá este jueves

Lluvia, tormenta eléctrica, vientos y hasta posibilidad de granizo se anunció para la tarde de ayer. Los tres primeros dijeron presente para cerrar a puro mal tiempo una jornada que se había disfrutado con bastante sol, altas temperaturas pero también con la incomodidad de ráfagas que soplaron desde el norte, casi todo el día.

Este jueves volverá a salir el sol en las primeras horas pero aseguran que habrá continuidad de ese cuadro de mal tiempo con más chaparrones, relámpagos y rayos como los de ayer. El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el alerta amarillo para Mar del Plata y localidades y distritos vecinos del sudeste de la costa atlántica y también centro de la provincia.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El pronóstico también dice que se mantendrán temperaturas moderadas y más bien altas, con picos de 26 grados durante la tarde. La advertencia vuelve a pasar por el viento, que soplará durante casi todo el día.

Fuente: Ahora Mar del Plata

