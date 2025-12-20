El tiempo en Mar del Plata: el fin de semana se abre con un sábado cargado de lluvias

Con un alerta amarillo que merodea la zona, con foco cercano en distritos vecinos, el mal tiempo asoma y desembarca de nuevo en Mar del Plata con un sábado que marcará el inicio del fin de semana entre lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional da por hecho que quizás ya en la madrugada, como muy tarde con las primeras luces del día, aparecerán en escena las primeras precipitaciones sobre esta ciudad y las inmediaciones.

Junto con esas lluvias, durante la primera mitad del día, también habrá vientos que tocarían picos de hasta 60 kilómetros por hora y que recién menguarían en las primeras horas de la tarde, también cuando los chaparrones comenzarían a dar una tregua.

Las temperaturas serán más bien primaverales. En ese contexto de nubarrones bien presentes habrá una mínima de 19 grados y la máxima, también en horas de la tarde, llegará a los 22.

Para este domingo se espera una leve mejoría, con cielo nublado, muy poca presencia de sol y no se descarta que hacia la tarde también haya que enfrentar, una vez más, momentos de lluvia.

Fuente: Ahora Mar del Plata

