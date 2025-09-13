El tiempo en Mar del Plata: sábado con sol y temperaturas agradables

Mar del Plata amaneció con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que irán en aumento a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico, el clima en Mar del Plata se presentará sin lluvias durante la mañana y la tarde, pero con probabilidad de chaparrones hacia la noche.

Temperaturas y condiciones del día

La temperatura mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá a unos 13°C, en una jornada que se caracterizará por la nubosidad variable.

Vientos y ráfagas

Los vientos soplarán del norte durante la mañana con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y rotarán al noreste en horas de la tarde. Por la noche, disminuirán su intensidad, quedando entre 7 y 12 km/h del sector norte.

Se esperan ráfagas fuertes, que podrían alcanzar los 50 km/h por la mañana y superar los 59 km/h durante la tarde, lo que podría complicar la circulación.

Lluvias hacia la noche

Si bien durante gran parte del día no se anuncian precipitaciones, por la noche existe entre un 10 y 40% de probabilidad de chaparrones, por lo que se recomienda llevar paraguas o piloto en caso de salir.

Fuente: Ahora Mar del Plata

