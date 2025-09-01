El tiempo en Mar del Plata: septiembre arranca con alerta amarilla por temporal

Un lunes complicado, cargado de lluvias y posibilidad de fuertes vientos abre este mes de septiembre en Mar del Plata. La esperada tormenta de Santa Rosa expondrá su mayor expresión por aquí y así se explica el alerta amarillo que para esta ciudad y la región emitió anoche el Servicio Meteorológico Nacional.

El municipio de General Pueyrredon se encargó de multiplicar este aviso para advertir a la ciudadanía y así invitar a tomar recaudos frente a una jornada que se presume más que desapacible, de punta a punta. Las condiciones de chaparrones aparecen desde la madrugada y se extenderán, con distintos matices, durante todo el día.

La ciudad amaneció con algunas calles anegadas por la lluvia. “Me acabo de salvar, frente al Tiro Federal, se llenó toda la trompa de mi camioneta de pasto, casi me quedo y me tuve que volver marcha atrás. Fue impresionante”, contó un vecino.



El aviso del organismo nacional anuncia para este lunes a la madrugada y hasta el mediodía “tormentas de variada intensidad, por momentos localmente fuertes con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora”.

Las temperaturas serán bastante agradables para este contexto de tormenta de largo plazo: la máxima será de 16 grados y la mínima no estará por debajo de 11.

Frente a lo que viene hay un pedido para tomar algunas precauciones. Ese listado recomienta evitar circular por la vía pública “salvo que sea estrictamente necesario”. Pide asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas, no sacar la basura fuera del horario permitido y ante emergencias comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

