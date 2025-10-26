Elecciones: cerró la votación y crece la expectativa por los resultados

La elección se desarrolló con normalidad más allá de algunos inconvenientes en el inicio por falta de autoridades de mesa. La participación en Mar del Plata superó el 55%

La normativa vigente prohíbe difundir resultados oficiales antes de las 21:00, tres horas después del cierre de los comicios. Para ese momento, la Dirección Nacional Electoral (DINE) prevé tener procesado alrededor del 40% del total de mesas del país.

Los primeros datos podrán consultarse por provincia y categoría electoral a través de la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, que mostrará en tiempo real los telegramas transmitidos desde cada centro de votación.

Hacia las 23:00, el Gobierno espera contar con entre el 80% y el 90% del escrutinio provisorio, aunque el avance será desigual según los distritos. En las provincias con comicios locales o elecciones de senadores, el recuento podría demorarse algunos minutos más.

