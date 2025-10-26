Elecciones: El lunes 27 de octubre habrá clases normalmente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires

Las escuelas utilizadas como centros de votación serán desinfectadas durante la noche del domingo, según lo establecido en Resolución 3915/2025

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas. Las mesas de votación estarán distribuidas por todo el país, principalmente en escuelas públicas, que serán el principal escenario donde los argentinos emitirán su voto.

En este contexto, surge la duda entre padres, docentes y estudiantes sobre si habrá clases el lunes 27 de octubre. Si bien el cierre de mesas está fijado para las 18, el recuento de votos podría extenderse hasta altas horas de la noche.

Según la Dirección General de Cultura y Educación, las clases se dictarán con normalidad el lunes 27 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Las escuelas utilizadas como centros de votación serán desinfectadas durante la noche del domingo, según lo establecido en Resolución 3915/2025.

Para asegurar la jornada de clases al día siguiente de la elección, la cartera educativa a través de la Resolución 3915/2025 “dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de limpieza tras el cierre de cada acto electoral”.

Fuente: loquepasa.net

