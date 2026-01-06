Emiten un alerta amarillo por fuertes vientos y ráfagas de hasta 75 km/h en Mar del Plata: para cuándo

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluye también a la costa de Mar Chiquita y General Alvarado. Cuándo regirá.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos que afectará a Mar del Plata y la zona durante la tarde del miércoles, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora.
Además, informaron desde el SMN, soplarán vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora.
El aviso rige para la costa de General Pueyrredon, de Mar Chiquita y todo General Alvarado.
Recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Fuente: Mi8