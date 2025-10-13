Emotivo homenaje en Punta Mogotes: se inauguró la plaza “44 Héroes del ARA San Juan” con música y comunidad

Este sábado 11 de octubre Punta Mogotes vivió una jornada cargada de emoción, memoria y encuentro. En un acto oficial encabezado por autoridades de la Administración del Ente y con la presencia de la Banda de Música del Área Naval Atlántica, se bautizó la plaza del playón de la Laguna 3 con el nombre “44 Héroes del ARA San Juan”, en homenaje a los tripulantes del submarino argentino.

El emotivo momento estuvo acompañado por vecinos, familias y visitantes que se acercaron para rendir tributo y dejar presente en la memoria colectiva a quienes dieron su vida al servicio del país.

La jornada comenzó desde temprano con una feria de emprendedores, en el marco del programa Mercados Bonaerenses, donde productores locales ofrecieron sus creaciones en un ambiente de cercanía y apoyo mutuo.

Además, en conmemoración del Día del Músico Marplatense, se celebró con música en vivo a cargo de artistas locales: Funkalista, Latía Fusion, Peter, Ofrendas en Forma de Verso y Anarquimia, que le pusieron ritmo y calidez a una tarde inolvidable.

