Empezó el paro del fútbol argentino: cómo afecta a Aldosivi y a la Liga Marplatense

Debido a esta medida de fuerza en repudio a la citación a indagatoria de las principales autoridades de la AFA, el «Tiburón» pasará más de un mes sin jugar en el Minella ante sus hinchas. Qué pasa con la liga local y el fútbol infantil.

El paro del fútbol dispuesto por los dirigentes de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en repudio a la citación indagatoria de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, ya comenzó y repercute en todo el país, incluido Mar del Plata.

Primero y principal, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) determinaron la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura 2026, que estaba programa desde este jueves 5 al domingo 8 de marzo. Esa jornada se llevará a cabo el fin de semana del 10 de mayo, una semana antes de que empiecen los playoffs.

Claudio «Chiqui» Tapia.

¿Cómo impacta eso en Aldosivi? Su partido contra Independiente Rivadavia, que se iba a disputar este sábado a las 17 en el estadio «José María Minella», fue postergado. A eso hay que sumarle la reprogramación del juego con Argentino Juniors de local por la fecha 7, debido a la participación del «Bicho» en la fase 2 de la Copa Libertadores. Todavía no está confirmado el día y el horario de ese encuentro.

De esta manera, el último partido que el «Tiburón» jugó en el Mundialista fue el 7 de febrero (1-1 con Rosario Central). ¿Cuándo será el próximo partido de local del elenco marplatense? El lunes 16 de marzo a las 15:30 contra Huracán, por la fecha 11. Por distintas circunstancias, los hinchas de Aldosivi estarán más de un mes sin ver a su equipo en Mar del Plata, sin contar a aquellos que viajaron a Florencio Varela para el partido con San Miguel por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El club del Puerto se manifestó a favor del paro y sostuvo que esta decisión «se enmarca en una situación institucional que genera preocupación en el fútbol argentino y que impacta en el normal desarrollo de la competencia«. «Creemos que el contexto actual exige prudencia, responsabilidad y diálogo para preservar la estabilidad y el orden del sistema», agregaron sus autoridades en un comunicado.

El resto de los equipos marplatenses que disputan torneos profesionales (Alvarado, Kimberley y Círculo Deportivo) no se ven afectados por la medida de fuerza porque el torneo Federal A iniciará el fin de semana del 22 de marzo.

¿Qué pasa con el fútbol local?

La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) se adhirió al paro de la AFA y suspendió la fecha 3 de los torneos de Primera, Quinta y Sexta División. La jornada fue reprogramada para el sábado 14 de marzo.

Tampoco habrá fútbol infantil, ya que los partidos de la Copa Challenger están afectados por la medida de fuerza.

El paro del fútbol argentino se lleva a cabo en repudio a las citaciones de declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la AFA por presunta apropiación indebida de aportes. Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de la LPF solicitó suspender la fecha 9 del torneo Apertura 2025, programada desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo. Luego se sumó toda la actividad a nivel nacional, con apoyo de las federaciones y las ligas de toda la Argentina.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios