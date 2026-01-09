Empieza a remontar: cómo estará el clima este viernes 9 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24 grados.

Para el cierre de esta semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada nublada de viernes pero con algunos grados más.

En la mañana se presentarán 22 grados, con cielo nublado y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el norte. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h durante todo el día.

Para la tarde, la temperatura aumentará hasta la máxima esperada: 24 grados, con un cielo que continuará cubierto.

Finalmente, durante la noche, el clima seguirá con tintes agradables. La temperatura descenderá hasta los 19 grados, mientras que el viento cesará su intensidad a entre 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

