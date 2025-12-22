Empieza el verano, pero el sol se esconde: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre en Mar del Plata

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará cubierto durante todo el día, con una temperatura máxima no muy elevada.

Después de un domingo de playa que disfrutaron cientos de vecinos y turistas, este lunes 22 de diciembre el clima estará nublado en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima probabildad de precipitaciones por la noche (0 a 10%).

La temperartura será de 19º C a la mañana, con una máxima de 22º C a la tarde y una mínima de 16º C al anochecer.

En cuanto al viento, primero soplará del sur a 13-22 kilómetros por hora. A la tarde virará al sudeste a 7-12 km/h, y por la noche provendrá del norte bajo la misma intensidad.

