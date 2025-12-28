Empleados de comercio anticipan una “temporada regular” por la escasa contratación de personal de verano

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, dijo que las pymes y locales «se van a arreglar con el personal que tienen».

El arranque de la temporada trae, casi siempre, la expectativa de las contrataciones de verano. Empresas o locales que llaman a personal eventual para hacer la temporada. Dependiendo de cómo venga esa convocatoria, las expectativas que hay sobre el receso.

Y hasta el momento, según reconoció a Mi8 Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, las proyecciones de la temporada no son buenas, “sino regulares”.

Según el dirigente, las contrataciones temporarias “están muy por debajo de la media histórica” y esa realidad -que se vislumbra en diciembre y se proyecta para enero- no hace suponer que el receso 2026 traiga lo esperado.

“Además la gente no tiene plata en los bolsillos. Y los empresarios o dueños de comercios están planificando hacer la temporada con la gente que tienen, sin sumar nueva”, analizó Bianchi, que dijo que la transformación del turismo de larga estadía al de corta y la competencia de Mar del Plata con destinos del exterior -por el tipo de cambio- también.

En ese marco, para Bianchi la temporada no va a desbordar en la ciudad.

La contracara: los nuevos empleos permanentes

Como contracara de la baja en el empleo temporario, Bianchi destacó que durante el último tiempo se produjeron aperturas de grandes superficies comerciales que generaron nuevos puestos de trabajo formales y permanentes. Entre ellas mencionó la inauguración de locales de indumentaria, un nuevo comercio en la zona de la Diagonal, grandes supermercados en un multiespacio en el puerto y algún mayorista.

“Estas aperturas nos permitieron ampliar el empleo formal de carácter anual, un dato que el gremio valora de manera positiva en un contexto complejo. Sin embargo, sabemos que la situación no es homogénea en todo el sector. Los puestos que se van perdiendo en las pymes después son difíciles de recuperar”, alertó y dijo que pese a que hay retorno al mercado laboral, en general es en condiciones más precarias.

Fuente: Mi8

