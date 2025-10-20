Empleados de Comercio de Mar del Plata pidió preservar los puestos de trabajo y condiciones laborales en Carrefour ante una posible venta

El secretario general Guillermo Bianchi, junto al secretario gremial Esteban Fraysse y el cuerpo de delegados de la empresa, expresaron su preocupación por la preservación de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de más de 240 trabajadores de Carrefour en Mar del Plata y la zona atlántica.

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica e integrante del Movimiento Mercantil del Interior, mantuvo este lunes una reunión con el director de la plaza de la firma en la ciudad, en la que se planteó la profunda preocupación del gremio ante la posible venta de la empresa, una situación que ha generado incertidumbre entre las trabajadoras y trabajadores del sector.

Durante el encuentro, los representantes sindicales entregaron una nota formal en la que se solicita a la compañía mantener el compromiso asumido en el acuerdo suscripto entre Carrefour Argentina y UNI Global Unión, organización internacional de la cual el Sindicato de Empleados de Comercio forma parte, y en la que Guillermo Bianchi integra el Comité Ejecutivo de UNI América.

El documento destaca la importancia de sostener los principios de diálogo social, respeto por la diversidad y los derechos fundamentales en el trabajo, en un contexto que requiere transparencia y responsabilidad empresarial.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones laborales alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido con esfuerzo y compromiso al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresaron desde el gremio.

Asimismo, el sindicato remarcó la vigencia del punto 3.1 del acuerdo internacional, que pone especial énfasis en la libertad sindical y la protección de los derechos colectivos, señalando que “es precisamente en momentos como este cuando más necesario resulta fortalecer la presencia y el acompañamiento de las organizaciones sindicales”.

Finalmente, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica solicitó a la empresa informar con claridad la situación actual y garantizar un proceso de diálogo sincero y ordenado, evitando tensiones que puedan afectar la paz social.

“El sostenimiento de los puestos de trabajo y la defensa de los derechos de nuestros representados son nuestro firme objetivo”, concluyeron.

