Empresarios locales presentaron un calendario de feriados para 2026 y pidieron la creación de uno en septiembre

Distintas entidades de Mar del Plata se unieron para hacer llegar su propuesta al Emturyc, a la Cámara Argentina de Turismo y al Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, con el objetivo de «impulsar el turismo y la previsibilidad».

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata, en conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Aehg), el Colegio de Martilleros, la Cámara de Balnearios, la Cámara de la Recreación y la Cámara Textil presentaron una propuesta detallada para la configuración del calendario de feriados nacionales del año 2026.

El objetivo principal de esta iniciativa es «maximizar las oportunidades para el sector turístico, un motor clave para la economía local y nacional, a través de la creación de fines de semana largos y una mayor previsibilidad para la planificación comercial y personal».

El pedido formal fue presentado el pasado viernes 22 de agosto al presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Bernardo Martín, y a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, en el marco del espacio “Dialogo Empresario para el Desarrollo” organizado por la Ucip. Asimismo, fue enviado al Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, para su consideración.

La propuesta de las entidades se ampara en la Ley N° 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer hasta tres feriados con fines turísticos por año. Estos «feriados puente» tienen como fin fomentar la actividad turística en todo el país.

Propuesta de feriados puente con fines turísticos para 2026

Para garantizar fines de semana largos o extralargos, las instituciones solicitan al Gobierno nacional que considere decretar como feriados puente los siguientes días:

Lunes 23 de marzo , para crear un fin de semana extralargo de cuatro días, uniéndolo con el feriado del martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

, para crear un fin de semana extralargo de cuatro días, uniéndolo con el feriado del martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Viernes 10 de julio , con el fin de generar un fin de semana de cuatro días junto al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia.

, con el fin de generar un fin de semana de cuatro días junto al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. Lunes 7 de diciembre, para formar otro fin de semana extralargo, conectando con el feriado del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Un nuevo feriado para septiembre

Además de los feriados puente, las entidades firmantes proponen la incorporación de un nuevo feriado nacional para el mes de septiembre, con el fin de asegurar que todos los meses del año cuenten con al menos un fin de semana largo. La iniciativa sugiere, a través del correspondiente tratamiento legislativo, declarar feriado el 11 de septiembre en conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento.

«Esta medida no solo rompería con la estacionalidad turística, sino que también rendiría homenaje a una figura fundamental en la historia de la educación y la política argentina. La creación de este feriado requeriría la presentación de un proyecto de ley y su posterior debate y aprobación en el Congreso Nacional», manifestaron.

Turistas en las vacaciones de invierno en Mar del Plata.

Desde las entidades que proponen esta medida subrayan la importancia de que estas definiciones se tomen «con la debida antelación». «La previsibilidad es un factor crucial para que tanto el sector empresarial como los ciudadanos puedan planificar sus actividades, fomentando el consumo y el movimiento turístico interno. La declaración de estos días como feriados puente depende de una decisión oficial del Poder Ejecutivo», explicaron.

Esta propuesta se construyó sobre la base del calendario ya establecido de feriados inamovibles y trasladables para el año 2026, en busca de «optimizarlo en beneficio del desarrollo económico y el descanso».

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios