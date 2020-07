En Acantilados no pueden entrar ambulancias ni camiones de recolección de residuos

Para Carla de Acantilados desde octubre de 2019 no hay respuestas. En 511 entre 22 y 24 del barrio Los Acantilados no se puede ingresar por el barro y los zanjones. Carla se ha tenido que mudar transitoriamente porque no puede entrar ni salir de su casa por el estado de la calle.

La reclamante, ha presentado reiterados reclamos en la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón y ante la Delegación Vieja Usina.

Los Defensores del Pueblo Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán hemos acompañado los reclamos y realizado numerosas presentaciones que no han tenido respuesta positiva.

Los vecinos han planteado a esta Defensoría la situación de un vecino fallecido que debió ser retirado a pulso por personas de buena voluntad porque la ambulancia no podía acercarse a su vivienda.

Se hace imposible en los días de lluvia la recolección de residuos por haberse producido en reiteradas oportunidades el encajamiento de los camiones recolectores.

A la difícil realidad social y el crecimiento de la inseguridad se suma la falta de respuestas ante situaciones concretas que empeoran la calidad de vida de los vecinos. Los Defensores del Pueblo insistimos en nuestro pedido de Emergencia vial en los barrios del sur de la ciudad.

Fuente: defensoriadelpueblo.mdp.gob.ar

Comentarios

comentarios