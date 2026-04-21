En crisis: Cicop aseguró que hay solo 10 psiquiatras en todo el sistema de salud municipal

El gremio de profesionales de la salud advirtió que el traslado de pacientes del privado al público ralentiza la atención y la falta de psiquiatras por las malas condiciones de contratacion perjudican al municipio.

En medio del escenario expuesto por la falta de psiquiatras y las demoras de hasta ocho meses en la atención en salud mental, desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) advirtieron que en todo el sistema de salud municipal de General Pueyrredon hay apenas 10 psiquiatras para atender la demanda de toda la ciudad.

Según plantearon desde el gremio, la situación en el primer nivel de atención es crítica y no puede analizarse solo desde la escasez de especialistas, sino también desde un deterioro general de las condiciones laborales que impacta de lleno en la posibilidad de sostener equipos y tratamientos.

En ese marco, señalaron que el municipio no reconoce de manera suficiente las causas de fondo del problema y advirtió que la atención en salud mental se volvió cada vez más compleja y que los salarios municipales quedaron muy por debajo de los que se pagan en la provincia y también en el sector privado.

Desde Cicop remarcaron que esa falta de jerarquización profesional se traduce en renuncias, vacantes difíciles de cubrir y una pérdida sostenida de recursos humanos. Aseguran que no solo faltan psiquiatras: también vienen renunciando psicólogos, en un contexto donde tampoco hay recategorizaciones, faltan insumos y los equipos de trabajo están incompletos.

Sobre el área de psiquiatría, detallaron que de los 10 profesionales que hoy integran el sistema municipal, solo uno está dedicado a infancia y juventud, mientras que tres atienden adolescencia y adultos, y el resto se concentra en población adulta.

En ese escenario, explicaron que cuando un profesional deja de trabajar en el municipio, los pacientes suelen quedar sostenidos apenas en dispositivos grupales o en turnos de repetición de recetas, sin la posibilidad de continuar un seguimiento adecuado dentro de una estrategia integral.

Del sector privado al sistema municipal

El gremio también advirtió que a la demanda estructural del sistema público se suma el ingreso de personas que antes se atendían en el sector privado, pero que perdieron su obra social o ya no pueden afrontar esos costos. Eso, aseguran, amplía todavía más la presión sobre un esquema que ya funciona al límite.

Si bien se realizan admisiones para una primera escucha y para detectar situaciones urgentes, plantean que la gran mayoría de los casos termina en lista de espera que pueden superar los 8 meses de demora, algo que vuelve muy difícil sostener los dispositivos de abordaje integral que habían sido pensados para este tipo de problemáticas.

Frente a este panorama, desde Cicop insistieron en la necesidad de avanzar con una carrera sanitaria que permita jerarquizar la labor profesional, mejorar salarios y condiciones de trabajo y fortalecer equipos de salud con insumos, medicación y una política específica de salud mental.

Fuente: MI8

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