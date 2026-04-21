Press llega a Dickens Pub para presentar su EP debut: «Histeria»

La banda marplatense se reencontrará con su público este martes 21 de abril. El quinteto busca consolidar su sonido indie rock en uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad.

Este martes 21 de abril, la escena musical marplatense tiene una cita obligada en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017). La banda Press desembarca en el tradicional escenario local para continuar con la difusión de su primer material oficial, el EP titulado “Histeria”.

La convocatoria está prevista para las 21:30 hs, con el inicio del show pautado para las 22:15 hs. Las entradas tienen un valor de $8.000 y los interesados pueden asegurar su lugar reservando a través de las listas de asistencia comunicándose directamente con el bar.

El regreso de una vieja amistad

Press no es solo un proyecto musical, sino el resultado del reencuentro. Formada en 2023, la banda nació cuando un grupo de amigos que habían compartido escenarios durante su adolescencia decidió volver a juntarse. Con el bagaje de los años y una propuesta artística mucho más madura, el grupo apuesta ahora a ganar terreno firme en el circuito local.

La identidad sonora de Press se mueve con comodidad entre el rock y el pop, sumando matices del indie y la sensibilidad de las baladas. La formación actual cuenta con Luciano Prest en voz y guitarra, Lautaro Gambetta en guitarra y coros, Pablo Iberra en bajo, Gabriel Cacopardo en batería y Martín Zaiden en teclados.

Sobre «Histeria»

El plato fuerte de la noche será la interpretación de los temas de “Histeria”, su primer EP de estudio. Este trabajo contó con la producción de Leo Poletto, quien ayudó a la banda a pulir el sonido con el que hoy buscan afianzarse definitivamente en la ciudad.

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