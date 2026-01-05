En Mar del Plata, el 70% de los reclamos que recibe la Defensoría del Pueblo son por problemas de salud

El Defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, presentó un «balance positivo» del trabajo del organismo durante el 2025 y destacó el crecimiento de consultas vinculadas a prestaciones médicas, alquileres turísticos y estafas. «La gente ve una herramienta en la Defensoría», afirmó.

El Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, realizó un balance del trabajo desarrollado por la institución durante el 2025 y destacó que el 70% de los reclamos son por cuestiones vinculadas a los servicios de salud.

“La verdad que el balance es positivo, en materia de que se han ido incrementando los reclamos. Nosotros lo vemos así porque esto quiere decir que la gente ve una herramienta en la Defensoría, una instancia de mediación en los conflictos que puede tener con el municipio o con otras entidades”.

En cuanto a la composición de las consultas y denuncias, Lacedonia precisó que la problemática de la salud concentra la amplia mayoría de los reclamos. “En porcentajes, el 70% de los reclamos que llegan a la Defensoría son en materia de salud”, detalló.

Según indicó, los casos más frecuentes están relacionados con negativas de prestaciones médicas, rechazos de afiliaciones y dificultades para acceder a turnos en el sistema público de salud. El restante porcentaje corresponde, fundamentalmente, a conflictos vinculados con servicios municipales o servicios tercerizados que dependen del municipio.

Reclamos de turistas y estafas en alquileres

Con el inicio de la temporada de verano, Lacedonia señaló que también comenzaron a incrementarse las consultas y denuncias de turistas que llegan a Mar del Plata. En ese marco, explicó que el aumento se da especialmente a partir de octubre, cuando muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones.

“Comienza a incrementarse algunas cuestiones con denuncias o reclamos de gente que optó por alquilar a través de particulares o algunas plataformas”, dijo. Advirtió que los casos más problemáticos se dan a través de operaciones realizadas en Marketplace, donde «el supuesto propietario desaparece luego de concretada la reserva».

Ante estas situaciones, Lacedonia explicó que la Defensoría realiza un trabajo de derivación a la Fiscalía cuando existe la presunción de un delito, pero también acompaña a los turistas en reclamos vinculados a servicios turísticos que no cumplen con lo ofrecido. “Por ejemplo, cuando el servicio contratado respecto a un hotel no coincide con lo prometido en la oferta”, indicó.

Si bien aclaró que no se trata de un número elevado de denuncias, remarcó que existe una fluctuación constante de casos todos los meses, vinculados principalmente a estafas.

Finalmente, el Defensor del Pueblo destacó que el canal más activo de contacto con la institución es el WhatsApp, que funciona las 24 horas durante todo el año. El número es 2236152488.

“Ahí recibimos consultas, denuncias y la documentación pertinente cuando el ciudadano quiere hacer su reclamo. Realizamos una admisión y, si corresponde, la derivación pertinente”, concluyó Lacedonia.

