En Tucumán, Alberto Fernández rompe el silencio tras la renuncia de Guzmán

Luego de varios días en silencio, el presidente Alberto Fernández volverá a hablar en público este sábado en la provincia de Tucumán, donde participará de la conmemoración al 206 aniversario de la Independencia Nacional frente a la Casa Histórica. Allí estará junto al jefe de Gabinete, J uan Manzur, el gobernador interino de la provincia, Osvaldo Jaldo y varios de los ministros nacionales como Julián Domínguez (Agricultura) y Tristán Bauer (Cultura).

Su exposición llega un día después de un nuevo discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien este viernes en El Calafate, inauguró junto al intendente de la ciudad santacruceña, Javier Belloni, y la gobernadora Alicia Kirchner, el Cine Teatro Municipal. Fue la primera vez que se expresó en público tras la renuncia del ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Fue un acto de desestabilización institucional. Cómo está el mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”, fue una de las frases más polémicas de la titular del Senado, en donde dejó ver un principio de tregua con el jefe de Estado.

Ausencia del Presidente en el Tedéum de Tucumán

Este sábado por la mañana, se llevó a cabo el Tedéum en Tucumán en el marco de las celebraciones por Día de la Independencia. Sin embargo Alberto Fernández no estuvo presente. El encargado de dirigir la celebración fue el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Alberto Sánchez, llamó a “reconstruir la Patria”.

“Hoy celebramos un nuevo aniversario de la Independencia nacional declarada en esta benemérita ciudad de Tucumán el 9 de Julio de 1816. Lo primero que hicieron los congresales al día siguiente de declarar la Independencia fue ir a la Iglesia de San Francisco para dar gracias a Dios”, señaló Carlos Sánchez.

Y agregó: “Hoy nuestra Patria en un pueblo hambriento, desconcertado, herido. Ha crecido la pobreza hay hambre de Justicia y dignidad. Hay hambre de paz social, de respeto a la Constitución, de una democracia autentica, de respeto a las instituciones. Hay hambre de dialogo, de encuentro y participación para superar divisiones y enfrentamientos. Hay hambre de verdad. Hay hambre de libertad y de una vida más segura, cordial, fraterna. Hay hambre de esperanza y de consuelo”.

FUENTE: NA

Comentarios

comentarios