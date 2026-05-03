En una noche caliente, Peñarol fue superado por Ferro y quedó eliminado de la Liga Nacional

El “Milrayitas” perdió 84-68 y tuvo pasajes en los que no compitió ante el “Verdolaga”, aunque hubo decisiones arbitrales que lo perjudicaron. Derrota 3-1 en la serie de Reclasificación.

En un encuentro cargado de tensión por las decisiones arbitrales, Peñarol perdió 84-68 con Ferro en el estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y quedó eliminado de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026 al caer 3-1 en la serie de Reclasificación.

El comienzo fue favorable para Peñarol, con un parcial de 6-2 en los primeros 3’. Con los nervios de saber lo que estaba en juego, ambos equipos estuvieron un tanto imprecisos a la hora de atacar el aro.

Sin embargo, Ferro se despertó con una buena faena de Alejandro Diez con 7 puntos, quien empezó el partido como pívot en lugar de Kevin Hernández, en comparación al Juego 3 disputado 48 horas antes. Sean Armand pudo cortar la sequía “milrayitas” con un doble, pero el equipo visitante ya se había puesto en ventaja y no soltó el liderazgo hasta terminado el primer tiempo.

Para colmo de males, Iván Basualdo y Roberto Acuña, los dos pívots de Peñarol se cargaron con dos faltas cada uno. El primer cuarto terminó 22-19 a favor de Ferro, con mejores sensaciones para el equipo de Federico Fernández.

El arranque del segundo cuarto tenía preparadas más sorpresas para el “Milrayitas”: a partir de varias decisiones arbitrales cuestionables, el entrenador Leonardo Costa fue descalificado por dos faltas técnicas, ambas por protestar. Su asistente, Fernando “El Negro” Malara, quedó a cargo, mienteras Costa se iba al vestuario muy enojado.

En contrapartida, Emiliano Lezcano cometió su tercera infracción y se fue a sentar al banco. Ferro arrasó con un parcial de 14-5 y llegó a sacar 14 puntos de ventaja. Los tiros de tres empezaron a lastimar (7/17 en el primer tiempo, un 41% de efectividad) y Peñarol sintió el golpe.

El base Facundo Vázquez fue quien dio la cara por el local, con 19 puntos y penetraciones constantes a la pintura. Al Thornton también hizo lo suyo (13 puntos) y Peñarol se fue al entretiempo 6 puntos abajo en el marcador, con la esperada de una remontada. Encima, Diez fue descalificado por dos faltas seguidas (una técnica por protestar y otra antideportiva por una falta al “Sheriff”).

Pero el tercer cuarto fue lapidario para las aspiraciones del equipo marplatense. En 3’ Ferro sacó un parcial de 10-0, que luego se estiró a 20-6, y la máxima diferencia de 20 puntos ya fue inalcanzable.

Fueron demasiadas concesiones defensivas del equipo de Leo Costa y excesivas las pérdidas en ataque (19 en total). Peñarol entró al último cuarto con una desventaja de 18 puntos y ante un rival con la moral muy alta.

A pesar de que varios jugadores se cargaron de faltas (Kevin Hernández llegó a la quinta y debió salir), el conjunto del barrio del Materno no pudo hacer demasiado. La derrota y la eliminación fueron irremediables, ante un público que dio un último y gran ovación a un equipo que cumplió con el objetivo de regresar a los playoffs, pero que fue inferior a Ferro en esta serie.

Ahora pasarán unos largos meses hasta el regreso a la competencia, donde la dirigencia de Peñarol deberá organizar su plantel y ver si valida el proyecto de Costa de un básquet moderno que, por momentos, no dio los resultados esperados.

Síntesis

PEÑAROL (68): Luciano Guerra 8, Agustín Pérez Tapia 11, Xavier Carreras 0, Al Thornton 13 e Iván Basualdo 6 (Formación inicial). Roberto Acuña 9, Sean Armand 2, Facundo Vázquez 19 (excluido), Gastón Córdoba 0 y Nicolás Chiaraviglio 0. DT: Leonardo Costa (descalificado).

FERRO (84): Jano Martínez 15, Emiliano Lezcano 10, Jonatan Torresi 11, Valentín Bettiga 16 y Alejandro Diez 10 (descalificado) (Formación inicial). Kevin Hernández 4 (excluido), José Defelippo 14, Rodrigo Gallegos 0, Camilo Rodríguez 0, Felipe Rodríguez 2 y Anthony Peacock 2. DT: Federico Fernández.

PARCIALES: 19-22, 42-48 (23-26), 52-70 (10-22) y 68-84 (16-14).

ÁRBITROS: Juan Fernández, Roberto Smith y Emanuel Sánchez.

ESTADIO: Polideportivo “Islas Malvinas”.

RESULTADO DE LA SERIE: Peñarol 1 – Ferro 3.

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