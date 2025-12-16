Mirador Virtual Mobile

En Villa Mitre se inaugura la muestra temporaria sobre el Mundial ’78 en la ciudad

ARCHIVO
20

Durante la temporada de verano en el Archivo Museo Histórico Roberto T. Barili, se exhibirá “La Primera. Mar del Plata, Subsede del Mundial ‘78”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en la subsede del torneo donde la Selección nacional obtuvo su primera estrella.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que este jueves a las 10 inaugura la muestra temporaria “La Primera. Mar del Plata, Subsede del Mundial ‘78” en el Archivo Museo Histórico Roberto T. Barili, reconocido como Villa Mitre – Lamadrid 3870-.

Esta muestra invita a recorrer cómo Mar del Plata vivió su papel como subsede durante el Mundial de 1978, torneo que otorgó a la Selección Argentina su primera estrella.

Desde la mirada local, en esta exposición se recuperan transformaciones urbanas, experiencias ciudadanas y el impacto cultural, social y comercial que produjo el evento.

A partir de documentos, fotografías y objetos reunidos por Hemeroteca, Archivo, Fototeca y Museo, la exposición propone volver a pensar aquel momento histórico desde el presente.

