Encuentran a un hombre muerto en su casa: estaba maniatado y con la boca tapada con cinta

El hallazgo del cuerpo se produjo hace instantes en una vivienda del barrio Los Pinares. Lo encontraron unos albañiles que trabajaban en el terreno. Personal policial y el fiscal trabajan en el lugar.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado en su vivienda de Los Pinares entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Estaba maniatado, desnudo y con la boca tapada con cinta aisladora y no hay signos que indiquen un robo. Personal policial trabaja en el lugar para esclarecer el caso.

El macabro hallazgo se produjo hace instantes en una vivienda de General Pirán al 500. El dueño de casa apareció muerto con las manos atadas, desnudo y la boca tapada con cinta: albañiles que trabajaban en la vivienda principal del terreno encontraron el cuerpo. El fiscal Leandro Arévalo trabaja en el lugar junto con personal de Policía Científica.

A primera vista no hay signos visibles de que se haya tratado de un hecho de inseguridad porque ningún ambiente de la casa estaría revuelto y los ingresos no estaban forzados. Además, el cuerpo no presenta heridas visibles.

Según los primeros reportes de la investigación la presunta causa de muerte habría sido por asfixia, pero resta conocer los exámenes toxicológicos de la autopsia que confirmarán si se trató de una intoxicación.

La víctima es un hombre de al rededor de50 años que vivía solo. Trabajaba en la Villa Marista, tenía tres hijos y estaba separado. La causa, provisoriamente, fue caratulada como homicidio.

