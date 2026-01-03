Enero en la Casa sobre el Arroyo y en la Casa Mores: variadas propuestas dos espacios emblemáticos de la ciudad

Con entrada gratuita y cupos limitados, los interesados en recorrer la Casa sobre el Arroyo deben realizar una inscripción previa ingresando en www.turismomardelplata.gob.ar. Mientras que en la casa del destacado músico de tango, ubicada en Alem y Gascón, se realizarán conciertos de tango, presentaciones de libros y recorridos históricos con entrada libre y gratuita para marplatenses y turistas.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de la Casa sobre el Arroyo y de la Casa Mores, dos espacios culturales emblemáticos de la ciudad, para enero.

Por un lado, el Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como Casa del Puente, en su sede de Quintana 3998, esquina Funes, podrá ser visitado de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 14.30.

Para quienes deseen realizar las visitas guiadas con ingreso a la casa, se han dispuesto turnos de lunes a viernes a las 10, 12 y 14. Estos recorridos permiten conocer la totalidad de la estructura en grupos reducidos y acompañados por un guía profesional del museo. Es importante destacar que el acceso es gratuito pero requiere inscripción previa, la cual se gestiona a través del sitio web oficial www.turismomardelplata.gob.ar. El sistema habilitará los cupos para toda la semana siguiente cada viernes a partir de las 12.

Asimismo, se programaron visitas guiadas para los sábados bajo la misma modalidad de inscripción. Los sábados 3 y 17 los recorridos se realizarán de 9 a 13, mientras que los sábados 10, 24 y 31 el horario será de 17 a 21.

Se recomienda asistir con ropa adecuada y acorde al clima, así como traer repelente, dado que la etapa inicial de la visita y la espera para el ingreso transcurren en el sector del parque. Se recuerda que el Museo permanecerá cerrado cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran, y aquellas visitas que no se concreten por mal tiempo no serán reprogramadas.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse al teléfono 420-1280, vía correo electrónico a casasobreelarroyo@mardelplata.gov.ar o a través de las redes sociales del espacio.

Actividades en la Casa Mores

Por otro lado, se informa la programación de actividades para enero en la Casa Mariano Mores, ubicada en Alem 2469, esquina Gascón. Durante toda la temporada, el espacio ofrecerá propuestas de acceso gratuito destinadas a difundir la historia del célebre compositor y promover el talento de los artistas locales.

En materia de patrimonio, se realizarán visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11. El recorrido permite conocer la historia, anécdotas y carrera musical de Mariano Mores, además de detalles de su vida cotidiana en la ciudad, brindando acceso a las habitaciones y a una exhibición fotográfica de la familia.

La agenda artística comenzará el sábado 3 a las 20 con «Tango Furia Experiencia Inmersiva», una puesta íntima de Emmanuel Marín y su compañía de baile diseñada especialmente para el living de la casa. El viernes 9 a las 20 se presentará la «Ronda de guitarras» bajo la dirección de Carlos Villalba, un concierto de música argentina con diversas intervenciones de dúos.

El sábado 10 a las 20, Soraya Ruth y el cantor Roberto Guiet, acompañados por Eduardo Luc en piano y Brian Caballero en bandoneón, brindarán un concierto de verano a puro tango. Por su parte, el jueves 15 a las 18, Karina Hourcade, «La morocha», presentará una tarde de narraciones, baile y tango basada en su obra «Un broli», acompañada por músicos y bailarines.

La programación continúa el viernes 16 a las 20 con Facundo «El pájaro» y el bandoneonista Marco Antonio Fernández, quienes presentarán el EP «Ta’ Lavado» con sonidos que fusionan tango, candombe y rap criollo. El sábado 17 a las 20, Karina Levine y el pianista Maximiliano Escalante regresan a la casa con un concierto íntimo de tango.

Hacia el cierre del mes, el viernes 23 a las 20 se presentará el Trío Altiyero, integrado por Gustavo Sosa, Emanuel Soulé y Guido Libralato, con una propuesta de tangos clásicos y arreglos modernos. El sábado 24 a las 20, Luciana Panaino y el pianista Manuel Poggi ofrecerán «Alma de poeta, corazón de tango», un recorrido musical por las historias de los grandes autores del género. Finalmente, el sábado 31 a las 20, el guitarrista marplatense Agustín Luna cerrará el ciclo de enero con un concierto de guitarra tras su gira por el exterior.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 499-7970 interno 2944 o por correo electrónico a casamarianomores@gmail.com. También se encuentran disponibles los perfiles oficiales en Instagram y Facebook: Casa Mariano Mores.

Comentarios

comentarios