Entradas a $7.500, películas argentinas gratis y funciones sin cargo para escuelas: las novedades del Festival de Cine

Desde el Municipio confirmaron el aumento del precio de los tickets para la 40ª edición del festival, como así también proyecciones gratuitas en importantes espacios de Mar del Plata. Mañana se presenta la programación

Se acerca la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y desde el Municipio confirmaron que el precio de las entradas a las funciones será de $7.500, pero también habrá proyecciones gratuitas en Villa Victoria y el Teatro Colón.

El festival se llevará a cabo del jueves 6 al domingo 16 de noviembre en Mar del Plata y será la segunda ocasión en que el evento será organizado por la Municipalidad de General Pueyrredon con aportes del sector privado, desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

En esta edición, el precio de las entradas a las salas del festival será de $7.500, casi el doble que en 2024, cuando el valor de la entrada general fue de $4.000.

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Sin embargo, fuentes municipales confirmaron a Mi8 que en Villa Victoria habrá cinco noches en las que se proyectarán películas argentinas, con entradas gratis. Los tickets se entregarán en los primeros días de noviembre.

Además, en el Teatro Colón se harán funciones gratuitas para escuelas de Mar del Plata. Este miércoles se hará el anuncio oficial, en donde se comunicarán las fechas y los horarios de estos eventos que formarán parte del Festival Internacional de Cine.

Por su parte, este martes se presentará la programación del festival en Capital Federal junto a autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Ya se saben cuáles serán las películas de apertura y clausura: «El beso de la mujer araña», un musical inspirado en el libro de Manuel Puig; y «Las locuras», dirigida por el colombiano Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

Vale la pena resaltar que las ceremonias de apertura y cierre del festival se llevarán a cabo en el Teatro Auditorium, como ratificó a Canal 8 su director Vito Amalfitano.

Fuente: Mi8

