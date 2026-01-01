Entre brindis y desbordes en la guardia del Higa: peleas, violencia de género, choques y caídas durante los festejos de Año Nuevo

Mi8 pudo acceder a los ingresos que se registraron en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) entre la noche del 31 y las primeras horas del 1° de enero.

La guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tuvo una noche con varios ingresos durante los festejos por la llegada del Año Nuevo en Mar del Plata. Los casos, a los cuales accedió Mi8, fueron registrados entre la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1° de enero, hasta las 3:30 de la madrugada.

El primer ingreso de la noche se produjo a las 21:44, cuando una persona de 28 años fue trasladada en ambulancia tras un siniestro vial protagonizado por una moto en la intersección de Teodoro Bronzini y Libertad.

Más tarde, a las 22:44, ingresó otra persona de 34 años, trasladada por medios particulares, luego de un choque entre una moto y un automóvil ocurrido en Catamarca y Belgrano.

A las 22:56, la guardia atendió a una mujer de 34 años que llegó por sus propios medios tras haber sufrido una golpiza en su domicilio, en un hecho caratulado como violencia de género.

Ya cerca de la medianoche, a las 23:38, se registró el ingreso de un hombre de 31 años que presentaba un golpe en la cabeza luego de impactar contra una pared en su vivienda. El traslado fue realizado de manera particular.

Durante la madrugada, a la 1:16, fue asistido un joven de 23 años que sufrió una caída de moto en la zona de Camet y arribó al hospital por sus propios medios.

Minutos después, a la 1:33, ingresó un hombre de 45 años con heridas de arma blanca en la espalda y en un brazo, producto de un hecho ocurrido en el barrio Belgrano, en un domicilio de Irala al 10.900.

A la 1:35, la guardia recibió a otra persona, de 41 años, que presentaba lesiones tras haber sido víctima de una golpiza en su domicilio, ubicado sobre calle 232 al 1400.

Cerca de las 2 de la mañana, a la 1:57, ingresó un hombre de 63 años luego de sufrir una caída de su propia altura en su vivienda, también trasladado por medios particulares.

Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, una persona de 38 años fue trasladada en ambulancia desde la zona de Sala Peregrina, con una herida de arma blanca en la espalda.

Fuente: Mi8

